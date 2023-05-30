Президент Литвы: Скайсте и Кайриса не должно быть в новом правительстве

"Хочу ответственно заявить, что те министры, замешанные в этом скандале, который разразился и продолжается до сих пор, - я не вижу для них места в новом Правительстве. Было бы хорошо, если бы эти министерские кандидатуры, кандидатуры господина Кайриса и госпожи Скайсте просто не предлагались в новом правительстве", - заявил в понедельник телеканалу LNK глава государства.

Президент заверил, что в случае выдвижения этих кандидатур будущим руководителем Кабмина, они не будут утверждены.

"Не может быть того, что уже распространяется где-то между строк – может быть так, что ничего не изменится, завершив весь этот круг, мы вернемся к новому старому Правительству", – подчеркнул Г. Науседа.

Он утверждает, что из-за скандала "Литва дестабилизирована на ровном месте"

Оценивая скандал с нецелевым использованием канцелярских средств, продолжающийся уже не первую неделю, президент выразил сожаление по поводу того, что Правительство не приняло очевидных решений по урегулированию ситуации, пример которых, по словам Г. Науседы, продемонстрировал сам офис президента.

"Очень досадно, что мы создали кризис на ровном месте – надо это признать. Когда мы принимали решение об уходе со службы моего главного советника Повиласа Мачюлиса, так или иначе связанного с историей чеков, – и он это сделал, демонстрируя, на мой взгляд, западную политическую культуру – мы надеялись, что правительство последует этому примеру", - пояснил глава государства.

Тогда, по мнению президента, реакция правящих консерваторов была "совершенно непонятной", а разгоревшийся скандал привел к тому, что "Литва дестабилизирована на ровном месте".

"Однако реакция была совершенно непонятной. И вместо того, чтобы поблагодарить трех министров за их работу, началась, я бы сказал, мелодрама или драма с множеством действующих лиц, конечные цели которой непонятны даже представителям партии консерваторов, и которая сейчас реально сдвинула основы нашей политической системы", - сказал Г. Науседа.

"Вместо того, чтобы принимать решения, которые назрели, был выбран другой путь. И сегодня Литва дестабилизирована на ровном месте", - посетовал он.

Не понимает, почему премьер стремится сохранить весь Кабинет министров

Г. Науседа повторил, что трем министрам, оказавшимся в эпицентре скандала – Г. Скайсте, С. Кайрису и Юргите Шюгждинене – следовало последовать примеру его бывшего советника П. Мачюлиса и уйти в отставку. Это сделала только министр образования, науки и спорта.

Президент считает, что замена этих трех министров предотвратит кризис, сотрясающий всю страну.

"Я надеялся, что наш пример вдохновит правительство на принятие необходимых решений и, возможно, правительство работало бы так, как работает", - сказал он, отметив, что консерваторы смогли бы найти новых политиков на смену уходящим министрам.

Поэтому глава страны считает, что глава правительства Ингрида Шимоните безоговорочно стремится сохранить весь кабинет министров. Мало того, что, по словам Г. Науседы, она стала "осью деятельности" всего правительства.

"Мне непонятно, что иногда принцип "спасу министра любой ценой" стал осью деятельности этого правительства", - задается вопросом Г. Науседа.

"Мы занимаемся политикой и понимаем, что люди могут оказаться в конфликте интересов, у людей могут быть разные проблемы, иногда не связанные с их прямыми обязанностями. Ставить перед собой спортивный принцип защитить любого министра – неважно, что он натворил – просто непонятно с современной политической точки зрения. Остается только надеяться, что, наконец, это отношение и понимание того, что такое политика, понемногу изменится, и мы найдем общий язык", - выразил надежду глава страны.