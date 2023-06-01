По словам главы страны, государства-члены должны уделить особое внимание этому вопросу и угрозам, исходящим от союзника России Минска.

"Ситуация очень серьезная и, к сожалению, ухудшается. Тем более, зная, что Беларусь активно вовлечена в конфликт и полностью доступна даже для размещения тактического ядерного оружия. Это очень опасно, мы находимся в очень опасной ситуации. Наша ответственность – как можно скорее справиться с этими вызовами", - заявил Г. Науседа журналистам в четверг перед началом саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Глава страны заявил, что при усилении восточного крыла НАТО необходимо говорить о развертывании систем противовоздушной обороны. Однако, продолжил он, понимая, что последний вопрос непрост, Литва проявляет инициативу и предлагает рассмотреть вопрос о размещении в регионе ротационных систем противовоздушной обороны.

"Укрепление восточного фланга НАТО, усиление Польши и стран Балтии, передача систем ПВО. Это непростые вопросы, и именно поэтому мы предлагаем идею ротационных систем ПВО в Балтийском регионе. Но очень важно сделать еще один шаг вперед – для решения тех вызовов, которые нас окружают", - заявил он.

ELTA напоминает, что в четверг президент примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе, столице Молдовы. Вместе с главами 47 европейских государств президент Литвы обсудит стратегические угрозы, с которыми сталкивается континент в условиях войны России против Украины.