"Хочу подчеркнуть важность безопасности. К сожалению, мы наблюдаем концентрацию и усиление российских вооруженных сил вдоль украинской границы. Вероятно, мы столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет", - заявил Науседа журналистам в четверг перед встречей с лидерами Европейского Союза.

"Я говорю не только об Украине, но и о восточном фланге НАТО, о Балтийском регионе", - добавил он.

Науседа призвал ЕС сделать все возможное, чтобы предотвратить вторжение Москвы в Украину.

"Я считаю, что у нас достаточно инструментов, чтобы сдержать Россию. В первую очередь, нужно говорить об отраслевых, экономических санкциях", – рассуждал президент.

Президент подчеркнул, что действия ЕС являются "только частью решения", поскольку необходимы и действия НАТО.

По его словам, лидеры ЕС должны также обсудить вопросы, связанные с экспортным трубопроводом российского природного газа "Северный поток-2".

За последние недели Россия сконцентрировала около 100 тыс военных на границе с Украиной.

Эти маневры вызывают большую озабоченность в западных странах из-за опасений нападения Москвы. НАТО предупредило Россию, что это подобный шаг будет иметь далеко идущие "стратегические и экономические" последствия.

Москва отрицает опасения вторжения в Украину и объясняет мобилизацию тем, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО.