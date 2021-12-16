"Хочу подчеркнуть важность безопасности. К сожалению, мы наблюдаем концентрацию и усиление российских вооруженных сил вдоль украинской границы. Вероятно, мы столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет", - заявил Науседа журналистам в четверг перед встречей с лидерами Европейского Союза.
"Я говорю не только об Украине, но и о восточном фланге НАТО, о Балтийском регионе", - добавил он.
Науседа призвал ЕС сделать все возможное, чтобы предотвратить вторжение Москвы в Украину.
"Я считаю, что у нас достаточно инструментов, чтобы сдержать Россию. В первую очередь, нужно говорить об отраслевых, экономических санкциях", – рассуждал президент.
Президент подчеркнул, что действия ЕС являются "только частью решения", поскольку необходимы и действия НАТО.
По его словам, лидеры ЕС должны также обсудить вопросы, связанные с экспортным трубопроводом российского природного газа "Северный поток-2".
За последние недели Россия сконцентрировала около 100 тыс военных на границе с Украиной.
Эти маневры вызывают большую озабоченность в западных странах из-за опасений нападения Москвы. НАТО предупредило Россию, что это подобный шаг будет иметь далеко идущие "стратегические и экономические" последствия.
Москва отрицает опасения вторжения в Украину и объясняет мобилизацию тем, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО.
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