aA
Ситуация в сфере безопасности в регионе является самой угрожающей за последние 30 лет, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в связи с концентрацией Россией военных сил на границе с Украиной.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Хочу подчеркнуть важность безопасности. К сожалению, мы наблюдаем концентрацию и усиление российских вооруженных сил вдоль украинской границы. Вероятно, мы столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет", - заявил Науседа журналистам в четверг перед встречей с лидерами Европейского Союза.

"Я говорю не только об Украине, но и о восточном фланге НАТО, о Балтийском регионе", - добавил он.

Статьи по теме:
Зеленский: Санкции нужны до эскалации со стороны России  (23)
Министр обороны Литвы: сдерживать Россию только дипломатическими мерами не получится  (115)

Науседа призвал ЕС сделать все возможное, чтобы предотвратить вторжение Москвы в Украину.

"Я считаю, что у нас достаточно инструментов, чтобы сдержать Россию. В первую очередь, нужно говорить об отраслевых, экономических санкциях", – рассуждал президент.

Президент подчеркнул, что действия ЕС являются "только частью решения", поскольку необходимы и действия НАТО.

По его словам, лидеры ЕС должны также обсудить вопросы, связанные с экспортным трубопроводом российского природного газа "Северный поток-2".

За последние недели Россия сконцентрировала около 100 тыс военных на границе с Украиной.

Эти маневры вызывают большую озабоченность в западных странах из-за опасений нападения Москвы. НАТО предупредило Россию, что это подобный шаг будет иметь далеко идущие "стратегические и экономические" последствия.

Москва отрицает опасения вторжения в Украину и объясняет мобилизацию тем, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

"Крымская платформа": разговор о деоккупации на фоне угрозы новой войны (23)

Внимание к Украине на Западе снова на пике, и семинар,...

TOP новостей

Ситуация из-за омикрона ухудшается: Минздрав Литвы обновил рекомендации на праздники (53)

Минздрав Литвы обновил рекомендации с учетом...

Премьер в ответ на критику президента о лицемерии: было бы неплохо применить это и к себе (62)

Отвечая на критику президента Литвы Гитанаса Науседы...

"Delfi. Главное": правительство Литвы устояло под санкциями США для Лукашенко - что дальше? (24)

8 декабря США ввели санкции в отношении белорусского...

Китай пытается оказывать вдавление на литовский бизнес через зарубежных партнеров (113)

В последнее время литовский бизнес испытывает...

Литовские водители обеспокоены: в продаже нет необходимых для автоаптечки средств (16)

После того как Минздрав Литвы сообщил, что с января...