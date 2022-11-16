Президент Литвы: сегодня Польша обратится по поводу активации 4 статьи НАТО

"Я считаю, что это достаточно важный новый этап в ходе этой войны, поскольку по причине агрессивных действий России против Украины уже летят ракеты на территорию НАТО, погибают люди, проживающие в государствах НАТО", – заявил глава государства после межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе в связи с ракетными ударами в Украине и Польше.

"Это новый этап эскалации конфликта, на который НАТО, как единое целое, должно реагировать адекватно", – добавил он.

По словам президента, хотя расследование с целью выявления места запуска ракеты еще ведется, видна причинно-следственная связь между взрывами в Польше и российскими атаками в Украине.

После произошедшего во вторник ракетного удара Польша запросит консультации в рамках Четвертой статьи Североатлантического договора, Литва эту просьбу поддержит, поднимет вопрос усиления воздушной обороны, утверждают литовские должностные лица.

Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что о намерениях инициировать консультации по Четвертой статье НАТО ему сообщил польский коллега Анджей Дуда.

"Мы готовы помочь всеми возможными способами, если потребуется. Президент Польши передал мне информацию о том, что произошло прошлой ночью, о переговорах с лидерами других стран. И сказал, что сегодня Польша обратится по поводу активации 4 статьи НАТО", - сообщил Г. Науседа.

Эта статья предусматривает, что страны блока консультируются между собой в случае, если, по мнению любой из них, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любому члену НАТО.

По словам Науседы, Литва также поднимет вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) во всем регионе.

"Литва активно будет участвовать в дискуссии, говоря, прежде всего, о дислокации систем противовоздушной обороны как на границе Польши с Украиной, так и смотря в будущее, учитывая весь восточный фланг НАТО", – сказал глава литовского государства.

Он напомнил, что одним из решений саммита НАТО в Мадриде этим летом было развитие системы ПВО на восточном фланге альянса.

"Думаю, что это событие, которое мы сейчас пережили, при всей его актуальности заставляет задуматься о том, как быстрее реализовать этот принцип, который мы закрепили в декларации", — сказал президент.

"Декларации сами по себе не защищают. Декларации защищают только тогда, когда их положения реализуются", - добавил он.

Науседа выразил надежду, что прогресс в этом направлении будет достигнут до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в следующем году.

"Ситуация и последние события подтверждают, что, во-первых, это было правильное решение, а во-вторых, что это решение должно быть реализовано как можно скорее", — сказал президент.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил журналистам, что Литва "поддерживает и полностью солидарна" с Польшей в вопросе Четвертой статьи Североатлантического договора.

Соседняя страна усилила военную готовность после того, как во вторник ракета упала на территорию Польши недалеко от границы с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, скорее всего, это было попадание ракеты российского производства. По сообщению администрации президента Литвы, глава Польши проинформировал Науседу о том, что расследование инцидента на границе с Украиной еще не завершено.