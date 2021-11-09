Он отметил, что режим чрезвычайного положения минимально ограничит права и свободы граждан Литвы, говорится в сообщении администрации президента.

Во вторник президент встретился с министром внутренних дел Агне Билотайте, министром обороны Арвидасом Анушаускасом, министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом, главой Службы охраны госграницы Литвы Рустамасом Любаевасом, командующим Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенантом Вальдемарсом Рупшисом и заслушал новую информацию разведки.

"Растущая угроза на границе с Беларусью - это проблема не только Польши или Литвы. Это дело всего Европейского Союза. В настоящее время очень важно точно оценить ситуацию, согласовать общие цели, действовать единым и скоординированным образом на национальном и международном уровнях", - сказал руководитель страны.

Как говорится в сообщении администрации главы государства, по ситуации на границе Г. Науседа продолжает консультации с президентом Польши Анджеем Дудой, координирует действия с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, другими партнерами по Евросоюзу и союзниками по НАТО.

Президент также обсуждает с руководителями Латвии и Эстонии ситуацию на границах Европейского Союза.

Правительство Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за ситуации на границе с Польшей, где скопились несколько тысяч мигрантов из Беларуси.

Предлагается ввести чрезвычайное положение на месяц, оно будет действовать на границе и в пяти километрах от нее, а также в местах размещения мигрантов в Кибартай, Мединкай, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Мигранты, которые попали в Литву и расселены по стране, будут ограничены в праве на переписку, разговоры по телефону и в прочем, за исключением возможности обращения в государственные учреждения и ведомства.

Решение о введении чрезвычайного положения принимает Сейм.