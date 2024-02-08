Президент Литвы считает, что национальный стадион должен строиться экономно и эффективно

"Иногда начинаешь сомневаться, совместимы ли слова Вильнюс и стадион, совместимы ли определения. Мне бы очень хотелось, чтобы так было, во-первых, как человек, который безмерно любит Вильнюс и футбол, я хочу, чтобы эти две вещи сосуществовали, но, конечно, нельзя строить стадион так, как использовать деньги BaltCap", - в четверг в Пренай журналистам сказал Г. Науседа.