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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Минздрав прилагает недостаточно усилий для поощрения вакцинации.
Vakcinavimo punktas Lukiškių aikštėje
Vakcinavimo punktas Lukiškių aikštėje
© DELFI / Andrius Ufartas

"К сожалению, я хотел бы видеть более активные усилия и действия Минздрава в поощрении вакцинации. Складывается впечатление, что, ни декабрьского плана из 130 пунктов, ни хотя бы плана из пяти шагов по поощрению вакцинации сейчас, просто нет", – заявил в среду президент Науседа на годовой пресс-конференции.

Он отметил, что в данный момент у Литвы достаточно вакцин, чтобы привить 70% взрослого населения страны.

"Как мы и обещали, вакцин сегодня в Литве достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения страны. Усилиями Евросоюза мы уже получили 3,2 млн доз вакцин, из которых сегодня, к сожалению более 800 тыс. не использованы и пылятся морозильниках", – отметил президент.

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В Литве как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 46% населения, однако в последнее время масштабы вакцинации в стране сократились.

В целом Литва получила 3 млн 203 тыс. 455 доз вакцин, из них использованы 2 млн 373 тыс. 693 дозы.

Неиспользованными в данный момент остаются более 829,7 тыс. доз вакцин.

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