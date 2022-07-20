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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в среду встретился с ответственной за финансовые услуги, финансовую стабильность, Союз рынков капитала и реализацию санкций членом Европейской комиссии Мейрид Макгиннесс. Президент обсудил с еврокомиссаром экономическую ситуацию в Европе, воздействие санкций Евросоюза на Россию и ее сообщницу Беларусь, эффективность и совершенствование проведения санкций в жизнь.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Глава государства сказал, что поскольку Россия продолжает войну в Украине, необходимо продолжать ужесточение санкций в отношении агрессора, усиливать их воздействие на экономику России, ее финансовый сектор, мощности военной промышленности и отрезать Россию от глобальных цепочек поставок и технологического прогресса, сообщает Группа по вопросам коммуникации президентуры.

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"Санкции должны быть болезненными, эффективными, нельзя допускать их обхода", - сказал президент.

Глава страны Г. Науседа подчеркнул, что необходимо сотрудничать с третьими странами, чтобы не допустить обхода санкций. По словам главы государства, лидерство Еврокомиссии в этом вопросе исключительно важно.

Президент и комиссар также обсудили вопросы, связанные с созданием Банковского союза и Союза рынка капитала. Президент подчеркнул, что для повышения экономической и финансовой устойчивости ЕС необходимо завершить создание Банковского союза и Союза рынка капитала, уделять повышенное внимание цифровым финансам и финансированию устойчивого развития.

"Мы должны продолжать укреплять позиции Литвы как центра цифровых финансов в мире и создавать возможности для участия граждан и бизнеса в цифровой и "зеленой" трансформации экономики", - сказал президент.

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