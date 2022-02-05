"Президент подчеркнул, что мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям, но сейчас самое главное — продолжать дипломатические усилия по деэскалации ситуации", — говорится в заявлении администрации главы государства.
Науседа также обратил внимание президента Совета ЕС на то, что Россия наращивает свои силы в Беларуси, что создает дополнительные угрозы безопасности для стран Балтии.
"Поэтому мы сплачиваем союзников для укрепления обороноспособности НАТО в Литве и Балтийском регионе", — сказал он.
Он также подчеркнул готовность ввести в отношении России дополнительные санкции: как для отдельных лиц, так и секторальные.
Президент подчеркнул, что в условиях растущей геополитической напряженности единство Европейского Союза и союзников по НАТО, а также солидарность и поддержка Украины имеют особо важное значение.
Россия разместила у границ Украины более 100 тыс. военных и военную технику, а также требует недопущения вступления таких стран, как Украина и Грузия, в члены Альянса, и сокращения сил, дислоцированных в Восточной Европе.
Блок же заявляет, что не будет обсуждать свои "основные принципы", такие как защита всех союзников по НАТО и свободный выбор партнеров.
Западные лидеры предупредили Россию, что в случае вторжения в Украину она столкнется с серьезными последствиями, в том числе с чрезвычайно жесткими экономическими санкциями. Кремль заявляет, что не планирует проводить новое вторжение, несмотря на то, что восемь лет назад Россия аннексировала принадлежащий Украине Крымский полуостров.
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