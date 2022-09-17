Президент Литвы: Россия продолжает осуществлять геноцид украинского народа

"Россия продолжает осуществлять геноцид украинского народа. Братские могилы и пыточные в освобожденном украинской армией городе Изюм — еще одно ужасное тому подтверждение. Везде, где они появляются, оккупанты сеют страдания и смерть. Не будем питать иллюзий: вчера делали, сегодня делают, завтра сделают", — написал Г. Науседа в своем Facebook-аккаунте.

Президент подчеркивает, что демократический мир должен усилить поддержку Украины, потому что, по его словам, это единственный способ остановить войну.

"Всеми необходимыми средствами, но прежде всего военными средствами. Больше оружия, больше боеприпасов и больше патронов. Только так можно наконец остановить пытки мирных жителей, убийства и саму войну. Украина это сделает, давайте просто дадим ей то, что ей нужно. Сейчас!", - говорит глава страны.

Г. Науседа подчеркивает, что ни один военный преступник не может избежать ответственности.

Iziumo miesto apylinkėse aptiktos masinės kapavietės Scanpix

"Нам необходимо как можно скорее создать специальный трибунал для расследования военных преступлений России. Международное сообщество должно обеспечить справедливость. Это долг и ответственность всех нас", — подчеркивает президент.

ELTA напоминает, что в городе Изюм на северо-востоке Украины, который всего несколько дней назад был отвоеван у российских войск, обнаружено массовое захоронение, сообщил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские СМИ сообщают, что в лесу нашли более 440 тел.

Сотни тел также были обнаружены в Буче, пригороде столицы, после ухода российской армии из-под Киева в начале апреля. Российских солдат обвиняют в совершении там военных преступлений против мирного населения.