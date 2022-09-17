Президент Литвы: Россия продолжает осуществлять геноцид украинского народа

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Президент Гитанас Науседа утверждает, что Россия продолжает осуществлять геноцид украинского народа. Глава страны подчеркивает, что доказательством этого являются массовые захоронения в освобожденном украинской армией городе Изюм.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Julius Kalinskas

"Россия продолжает осуществлять геноцид украинского народа. Братские могилы и пыточные в освобожденном украинской армией городе Изюм — еще одно ужасное тому подтверждение. Везде, где они появляются, оккупанты сеют страдания и смерть. Не будем питать иллюзий: вчера делали, сегодня делают, завтра сделают", — написал Г. Науседа в своем Facebook-аккаунте.

Президент подчеркивает, что демократический мир должен усилить поддержку Украины, потому что, по его словам, это единственный способ остановить войну.

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"Всеми необходимыми средствами, но прежде всего военными средствами. Больше оружия, больше боеприпасов и больше патронов. Только так можно наконец остановить пытки мирных жителей, убийства и саму войну. Украина это сделает, давайте просто дадим ей то, что ей нужно. Сейчас!", - говорит глава страны.

Г. Науседа подчеркивает, что ни один военный преступник не может избежать ответственности.

Iziumo miesto apylinkėse aptiktos masinės kapavietės
Iziumo miesto apylinkėse aptiktos masinės kapavietės
© Scanpix

"Нам необходимо как можно скорее создать специальный трибунал для расследования военных преступлений России. Международное сообщество должно обеспечить справедливость. Это долг и ответственность всех нас", — подчеркивает президент.

ELTA напоминает, что в городе Изюм на северо-востоке Украины, который всего несколько дней назад был отвоеван у российских войск, обнаружено массовое захоронение, сообщил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские СМИ сообщают, что в лесу нашли более 440 тел.

Сотни тел также были обнаружены в Буче, пригороде столицы, после ухода российской армии из-под Киева в начале апреля. Российских солдат обвиняют в совершении там военных преступлений против мирного населения.

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