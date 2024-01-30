Президент Литвы: Россия посягает на безопасность всего демократического мира

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Гитанас Науседа утверждает, что ситуация с безопасностью крайне напряженная, поскольку Россия посягает на безопасность всего демократического мира.

"Обстановка крайне напряженная, неспокойная. Очень важно понимать, что это делается намеренно. Ситуация становится такой, когда посягают на безопасность не отдельного государства, а безопасность демократического мира", - сказал Г. Науседа в рамках цикла дискуссий с кандидатами в президенты, организованном Центром восточноевропейских исследований, который начал во вторник.

По словам президента, за всеми конфликтами в мире стоит Россия. По его мнению, глаза мира открылись после начала масштабного вторжения в Украину.

"Мы можем видеть Россию за очагом каждого конфликта. Сегодня трудно найти точки в мире, где не поспособствовала бы Россия", - сказал Г. Науседа.

"Мир получил ценный урок, за который сейчас дорого платят наши украинские братья. Масштабное вторжение, начавшееся в феврале 2022 года, открыло миру глаза", - добавил он.
Глава страны заявил, что война в Украине – это всего лишь способ России выиграть время и "замылить глаза" Западу.

"России нужно время, чтобы восстановить свои силы и, возможно, напасть не только на Украину, но и на всех нас. (…) Россия много раз доказывала, что ей нельзя доверять", - указал президент.

Г. Науседа во вступительном слове подчеркнул, что Украину необходимо принять в НАТО. По его словам, позиция Литвы по вопросу России является последовательной.

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