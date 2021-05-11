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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия остается долгосрочной угрозой НАТО, а создаваемые ею вызовы безопасности вынуждают государства Альянса и партнеров уделять больше внимания сдерживанию и обеспечению обороны.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщила администрация президента, в понедельник руководитель страны заявил об этом на удаленной встрече Бухарестской девятки, в которой также приняли участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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В своей речи Г. Науседа акцентировал, что Россия, стягивая беспрецедентные вооруженные силы к украинской границе, лишь подтвердила, что не намерена отказываться от агрессивного поведения, а стремясь запугать соседей, создает угрозу их суверенитету и территориальной целостности.

"Россия остается основной угрозой НАТО длительного периода", – сказал руководитель Литвы.

Он также подчеркнул, что НАТО сможет противостоять возникающим вызовам солидарными и решительными действиям.

Г. Науседа, кроме прочего, акцентировал важность трансатлантической связи: Европа не может оставаться единой и в безопасности без вовлечения США – пребывание американских военных в регионах Балтийского и Черного морей - является сильнейшим фактором сдерживания.

По словам президента Литвы, противостоять растущим угрозам России можно лишь в случае достаточной обороны НАТО и сдерживающих мощностей на Восточном фланге альянса. Это означает, что страны НАТО должны и далее последовательно инвестировать в оборону.

Глава государства также заверил, что Литва и далее будет последовательно заботиться о своей безопасности, повышая расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году, инвестируя в военное оборудование, инфраструктуру, мощности, способности принимать союзнические силы.

Г. Науседа надеется, что на июньском саммите НАТО в Брюсселе будут приняты принципиальные решения, необходимые для адаптации Альянса к постоянно меняющемуся комплексному климату безопасности и к обеспечению коллективной безопасности.

"Начавшийся процесс "НАТО 2030" позволит нам создать эффективную архитектуру сдерживания и обороны, создавая необходимые для этого ресурсы. Мы должны сохранять бдительность и внимание к угрозам, созидаемым Россией, укреплять незаменимую трансатлантическую связь, повышать оборонные бюджеты и общее финансирование, а также оживить политику открытых дверей НАТО", – заявил Г. Науседа.

Он также призвал страны Бухарестской девятки активно поддерживать партеров со статусом усиленных возможностей – Украину и Грузию, помогать им в реализации трансатлантических устремлений и на пути к членству в НАТО.

Президент подчеркнул, что Украине, которая до сих пор испытывает военную агрессию России, в данный момент особо требуется поддержка и помощь НАТО.

Г. Науседа также попросил о поддержке стран-участниц форума в отношении заявки Литвы на проведения в Вильнюсе в 2023 году саммита НАТО.

В "Бухарестскую девятку" входят государства так называемого Восточного фланга НАТО: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония.

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