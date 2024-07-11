Президент Литвы: Россия намеренно пытается осложнить ситуацию на границе НАТО

„Очень важно видеть усилия России по вовлечению других стран в войну против Украины. (...) Я не упомянул один важный фактор – размещение российского ядерного тактического оружия в Беларуси. Насколько нам известно, это реальность“, - заявил журналистам Г. Науседа на саммите НАТО в Вашингтоне в среду.

„Это целенаправленные попытки России осложнить ситуацию на границе. Конечно, вовлечение Китая и других стран также является очень важным фактором. Мы должны уделять этому больше внимания“, - подчеркнул глава Литвы.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, которая граничит с Украиной и Польшей.