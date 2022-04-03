"Ужасающие кадры из освобожденных украинских городов в Киевской области. "Освободительная" армия России принесла пытки и беспрецедентные зверства мирным жителям…", — написал в воскресенье Гитанас Науседа в Facebook.
"За военные преступления придется ответить. Как убийцам, одетым в военную форму (если выживут), так и командирам, отдавшим приказы или проигнорировавшим поведение подчиненных (с тем же условием), и тем, в Кремле, кто придумал и начал эту бессмысленную и жестокую войну против Украины", - написал он.
По словам президента, диктаторов ожидает Международный трибунал в Гааге.
Сообщения о десятках тел людей в гражданской одежде, которые лежат на улицах в городе Буча, откуда несколько дней назад ушли российские войска, стали появляться 2-3 апреля. Фотографии с телами погибших опубликовали представители украинских властей, а также агентства Reuters и AFP.
Причины смерти людей в Буче неясны, отмечали журналисты. По словам мэра города, они были убиты выстрелом в затылок. Свидетельства об одном таком случае внесудебной казни зафиксировали правозащитники из Human Rights Watch.
Кремль и Минобороны России до сих пор не прокомментировали эти сообщения и обвинения. В телеграм-канале военного министерства лишь появился репост из канала "Война с фейками", где сообщения о десятках тел убитых людей в Буче, называют "спланированной медиакампанией".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Подразделения ВСУ взяли под контроль район Припяти
Российское вторжение в Украину продолжается больше...
Мужчина, который жил в мешке у реки Нерис, теперь наслаждается домом почти за 1,5 миллиона евро
В Каунасе - дом временного размещения для бездомных,...
Дмитрий Гордон — в интервью Delfi: переговоры с Россией бессмысленны, впереди политическая смерть Владимира Путина
Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк встретился посредством Skype...
Не только Литва: все страны Балтии отказались от импорта российского газа
С начала апреля страны Балтии – Латвия , Литва и...
Витаутас Ландсбергис: "Россия успешно превращена в дурдом"
В январе 1991 года советские войска пытались силой...