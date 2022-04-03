"Ужасающие кадры из освобожденных украинских городов в Киевской области. "Освободительная" армия России принесла пытки и беспрецедентные зверства мирным жителям…", — написал в воскресенье Гитанас Науседа в Facebook.

"За военные преступления придется ответить. Как убийцам, одетым в военную форму (если выживут), так и командирам, отдавшим приказы или проигнорировавшим поведение подчиненных (с тем же условием), и тем, в Кремле, кто придумал и начал эту бессмысленную и жестокую войну против Украины", - написал он.

По словам президента, диктаторов ожидает Международный трибунал в Гааге.

Сообщения о десятках тел людей в гражданской одежде, которые лежат на улицах в городе Буча, откуда несколько дней назад ушли российские войска, стали появляться 2-3 апреля. Фотографии с телами погибших опубликовали представители украинских властей, а также агентства Reuters и AFP.

Причины смерти людей в Буче неясны, отмечали журналисты. По словам мэра города, они были убиты выстрелом в затылок. Свидетельства об одном таком случае внесудебной казни зафиксировали правозащитники из Human Rights Watch.

Кремль и Минобороны России до сих пор не прокомментировали эти сообщения и обвинения. В телеграм-канале военного министерства лишь появился репост из канала "Война с фейками", где сообщения о десятках тел убитых людей в Буче, называют "спланированной медиакампанией".