aA
Ответить за военные преступления в Украине должны будут как российские солдаты, так и отдающие им приказы гражданские лица, считает президент Литвы.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© LRPK

"Ужасающие кадры из освобожденных украинских городов в Киевской области. "Освободительная" армия России принесла пытки и беспрецедентные зверства мирным жителям…", — написал в воскресенье Гитанас Науседа в Facebook.

"За военные преступления придется ответить. Как убийцам, одетым в военную форму (если выживут), так и командирам, отдавшим приказы или проигнорировавшим поведение подчиненных (с тем же условием), и тем, в Кремле, кто придумал и начал эту бессмысленную и жестокую войну против Украины", - написал он.

Статьи по теме:
Убитые в гражданской одежде на улицах Бучи. Что известно о страшных кадрах из города под Киевом, откуда вышла армия России
"Мир должен ужаснуться". В офисе президента Украины прокомментировали сообщения о погибших в Буче

По словам президента, диктаторов ожидает Международный трибунал в Гааге.

Сообщения о десятках тел людей в гражданской одежде, которые лежат на улицах в городе Буча, откуда несколько дней назад ушли российские войска, стали появляться 2-3 апреля. Фотографии с телами погибших опубликовали представители украинских властей, а также агентства Reuters и AFP.

Причины смерти людей в Буче неясны, отмечали журналисты. По словам мэра города, они были убиты выстрелом в затылок. Свидетельства об одном таком случае внесудебной казни зафиксировали правозащитники из Human Rights Watch.

Кремль и Минобороны России до сих пор не прокомментировали эти сообщения и обвинения. В телеграм-канале военного министерства лишь появился репост из канала "Война с фейками", где сообщения о десятках тел убитых людей в Буче, называют "спланированной медиакампанией".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД Латвии: после геноцида в Буче ЕС должен ввести энергетические санкции против России в полном объеме

После того, как при поддержке российских вооруженных...

TOP новостей

Война в Украине. Подразделения ВСУ взяли под контроль район Припяти

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

Мужчина, который жил в мешке у реки Нерис, теперь наслаждается домом почти за 1,5 миллиона евро

В Каунасе - дом временного размещения для бездомных,...

Дмитрий Гордон — в интервью Delfi: переговоры с Россией бессмысленны, впереди политическая смерть Владимира Путина

Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк встретился посредством Skype...

Не только Литва: все страны Балтии отказались от импорта российского газа

С начала апреля страны Балтии – Латвия , Литва и...

Витаутас Ландсбергис: "Россия успешно превращена в дурдом"

В январе 1991 года советские войска пытались силой...