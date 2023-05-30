В ходе встречи глава государства отметил ключевую роль Германии как в поддержке Украины, которая сражается за свободу, так и в обеспечении региональной безопасности. Кроме того, по словам президента, долгосрочное обязательство Германии относительно безопасности Литвы имеет особо важное значение для всего восточного фланга НАТО. Президент подчеркнул, что Литва активно инвестирует в развитие военной инфраструктуры с целью создания условий для приема немецкой бригады на своей территории.
"Литва со своей стороны готова сделать все, чтобы немецкие солдаты чувствовали себя на нашей земле как дома. Союзные силы необходимы для обеспечения безопасности и обороны Литвы. Мы должны усилить восточный фланг Альянса НАТО. Это – передовая линия, которая должна быть исключительно крепкой, включая элементы противовоздушной и противоракетной обороны и большее присутствие союзных сил в регионе", – сказал глава государства.
По словам Офиса президента, президент и лидер Германии также обсудили вопросы поддержки Украины. Глава литовского государства подчеркнул, что военная, политическая, дипломатическая и финансовая поддержка союзников жизненно важна для Украины, сражающейся с агрессором. По словам президента, необходимо поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не будет побеждена.
Глава государства также подчеркнул необходимость усиления давления на Россию — продолжать эффективную санкционную политику ЕС и потребовать от кремлевского режима ответственности за военные преступления и преступления агрессии. Президент выразил надежду, что после выполнения Украиной всех рекомендаций Еврокомиссии решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС будет принято до конца года.
Лидеры двух стран также обсудили двустороннее сотрудничество. Президент подчеркнул, что удовлетворен активными двусторонними политическими, экономическими и культурными отношениями. По словам президента, Литва готова и впредь укреплять сотрудничество в таких областях как автомобильная промышленность, лазеры и оцифровка, говорится в пресс-релизе Офиса президента.
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