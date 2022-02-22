Он обсудил ситуацию с президентом Совета руководителей ЕС Шарлем Мишелем вчера вечером.

"Я не знаю, есть ли еще сегодня вечером сомнения в том, что Россия ищет предлог, чтобы взять Украину в свою «сферу влияния». Все разговоры об искусственности Украины и предполагаемой угрозе России — это предупредительный сигнал для всех Западных стран", — написал он в социальной сети Facebook.

"Решение России признать сепаратистские Донецкую и Луганскую "республики" является серьезным нарушением международного права, на которое мы должны дать решительный ответ, пока не стало слишком поздно", - продолжил он.

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины не скомпрометирована. Украина не одинока и не будет одинока», — подчеркнул Науседа.

В понедельник вечером он обсудил реакцию ЕС на ухудшение ситуации с безопасностью с главой Совета руководителей ЕС Мишелем.

Как сообщила администрация президента, в беседе Науседа подчеркнул, что эти действия России должны получить соответствующий ответ со стороны ЕС, также в ходе беседы обсуждался возможный пакет санкций против России в ответ на неправомерные действия РФ.

"Нельзя относиться терпимо к игнорированию международного права и неуважению территориальной целостности суверенной страны. Международное сообщество должно немедленно отреагировать на эти действия России и не допустить, чтобы такое поведение закрепилось в качестве новых норм", — сказал Науседа.

Среди прочего он подчеркнул, что Западный мир должен твердо поддержать Украину в сложившейся ситуации и предпринять решительные действия, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию.

Решение России осудили другие литовские политики, а также западные лидеры, при этом лидеры Евросоюза обещают решительный, твердый и сплоченный ответ.

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером подписал указ о признании независимости прокремлевских сепаратистов на востоке Украины, это в прямом эфире транслировало Российское государственное телевидение.

Ранее в понедельник лидеры сепаратистов в восточных Луганской и Донецкой областях Украины призвали признать их суверенитет.

Западные страны неоднократно предупреждали Россию не признавать сепаратистов, поскольку такой шаг фактически похоронит хрупкий мирный процесс в Донбассе.