"Мы не можем требовать, чтобы другие государства заботились о безопасности нашего региона, вводили санкции, а мы притворимся, что вокруг нас ничего не происходит", - в среду у вильнюсской телебашни сказал журналистам президент.
"Мы должны принимать участие в механизме реализации санкций и только таким способом мы можем воздействовать на поведение белорусского режима", - добавил он.
Президент также уверен, что санкции получится усилить при обсуждении будущих пакетов ограничений на уровне Евросоюза.
Правительство в среду утвердило принятое в декабре заключение комиссии по проверке сделок стратегических предприятий, что договор между ЛЖД и "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности, поэтому должен быть расторгнут.
Госпредприятие "Литовские железные дороги" заключило договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он действует до конца 2023 года. По данному договору через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 тонн белорусских удобрений в год.
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