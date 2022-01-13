"Мы не можем требовать, чтобы другие государства заботились о безопасности нашего региона, вводили санкции, а мы притворимся, что вокруг нас ничего не происходит", - в среду у вильнюсской телебашни сказал журналистам президент.

"Мы должны принимать участие в механизме реализации санкций и только таким способом мы можем воздействовать на поведение белорусского режима", - добавил он.

Президент также уверен, что санкции получится усилить при обсуждении будущих пакетов ограничений на уровне Евросоюза.

Правительство в среду утвердило принятое в декабре заключение комиссии по проверке сделок стратегических предприятий, что договор между ЛЖД и "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности, поэтому должен быть расторгнут.

Госпредприятие "Литовские железные дороги" заключило договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он действует до конца 2023 года. По данному договору через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 тонн белорусских удобрений в год.