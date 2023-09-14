Президент Литвы: решение о лишении Дробязко гражданства – в ближайшее время

Комиссия по делам гражданства на заседании в четверг представила президенту Гитанасу Науседе рекомендацию о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литовской Республики, предоставленного ей в порядке исключения за заслуги в области спорта.

"Решением будет лишение гражданства, потому как те аргументы госпожи Дробязко о том, что она несет свет культуры и добра, для меня с трудом сочетаются с тем "светом", который российские солдаты несут своими сапогами на территории Украины", – говорится в комментарии Г. Науседы, опубликованном в четверг Офисом президента.

"В некотором смысле служение культуры тираниям становится деструктивным, и не может быть никаких оснований, служа режиму, утверждать, что тебя заботят какие-то более высокие категории. Пусть госпожа Дробязко несет свет культуры и добра так, как она это понимает, но без гражданства Литовской Республики", – сказал он.

Премьер возражать не будет

