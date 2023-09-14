Президент Литвы: решение о лишении Дробязко гражданства – в ближайшее время

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен в ближайшее время принять решение о лишении гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что не может возражать против рекомендации Комиссии.

Комиссия по делам гражданства на заседании в четверг представила президенту Гитанасу Науседе рекомендацию о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литовской Республики, предоставленного ей в порядке исключения за заслуги в области спорта.

"Решением будет лишение гражданства, потому как те аргументы госпожи Дробязко о том, что она несет свет культуры и добра, для меня с трудом сочетаются с тем "светом", который российские солдаты несут своими сапогами на территории Украины", – говорится в комментарии Г. Науседы, опубликованном в четверг Офисом президента.

"В некотором смысле служение культуры тираниям становится деструктивным, и не может быть никаких оснований, служа режиму, утверждать, что тебя заботят какие-то более высокие категории. Пусть госпожа Дробязко несет свет культуры и добра так, как она это понимает, но без гражданства Литовской Республики", – сказал он.

Премьер возражать не будет

Премьер-министр Ингрида Шимоните уверяет, что "не может возражать" против рекомендации Комиссии по делам гражданства о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы. По ее словам, имеющаяся на данный момент информация о деятельности М. Дробязко была дополнена "не в ее пользу".

Ingrida Šimonytė

"Это – не вопрос компетенции правительства (...). Я не могу возражать против этого", – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

"Поскольку (гражданство) было предоставлено в порядке ​​исключения, на тот момент ситуация оценивалась с точки зрения заслуг, это оценивалось по имеющейся информации. Сейчас, поскольку эта информация дополнена и, увы, не в пользу госпожи Дробязко, комиссия по гражданству имела право принять такое решение и приняла его", – сказала она.

Как сообщалось ранее, с инициативой лишить М. Дробязко гражданства выступила группа депутатов Сейма, обратившаяся в Министерство внутренних дел. МВД, оценив выводы ответственных учреждений, в свою очередь обратилось к президенту Науседе с просьбой принять решение о гражданстве, предоставленном фигуристке в порядке исключения.

В документе отмечается, что, по данным учреждений, М. Дробязко сотрудничает с Татьяной Навкой, супругой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, и участвует в организуемых ею ледовых шоу. Утверждается, что подобные мероприятия способствуют распространению нарратива московского режима о "русском мире" и укреплению власти Кремля.

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