"Этих мер можно было ожидать, конечно, надо думать о необходимости искать альтернативные коридоры, не через территорию Беларуси. Эта практика должна быть очень важна для бизнеса, потому что у нас нет больших иллюзий по поводу белорусского режима", — сказал президент на пресс-конференции в четверг после встречи с представителями власти, политики и бизнеса.

По его словам, найти другие пути возможно.

"Это прекрасно продемонстрировало закрытие воздушного пространства, оно показывает - приспособиться возможно, приспособиться нужно", — сказал глава государства.

По словам Науседы, "этот режим по своей агрессивности довольно легко прогнозируем и его действия предсказуемы".

Минск в среду сообщил, что с 7 февраля будет запрещен транзит по железной дороге из Литвы нефтепродуктов и удобрений.

Сейчас свои удобрения через соседнюю страну по железной дороге экспортирует в Украину компания Achema, а нефтепродукты - Orlen Lietuva, вполне вероятно, что решение Беларуси повлечет для них дополнительные трудности. Компания Orlen Lietuva сказала BNS, что уже испробовала новые маршруты через Польшу.

Беларусь запретила транзит в ответ на решение правительства Литвы остановить с 1 февраля транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву.