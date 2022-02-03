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Президент Гитанас Науседа назвал ожидаемым решение Минска закрыть путь для транзита грузов по железной дороге из Литвы. По его словам, литовский бизнес должен адаптироваться и искать другие способы вывоза грузов.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Этих мер можно было ожидать, конечно, надо думать о необходимости искать альтернативные коридоры, не через территорию Беларуси. Эта практика должна быть очень важна для бизнеса, потому что у нас нет больших иллюзий по поводу белорусского режима", — сказал президент на пресс-конференции в четверг после встречи с представителями власти, политики и бизнеса.

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По его словам, найти другие пути возможно.

"Это прекрасно продемонстрировало закрытие воздушного пространства, оно показывает - приспособиться возможно, приспособиться нужно", — сказал глава государства.

По словам Науседы, "этот режим по своей агрессивности довольно легко прогнозируем и его действия предсказуемы".

Минск в среду сообщил, что с 7 февраля будет запрещен транзит по железной дороге из Литвы нефтепродуктов и удобрений.

Сейчас свои удобрения через соседнюю страну по железной дороге экспортирует в Украину компания Achema, а нефтепродукты - Orlen Lietuva, вполне вероятно, что решение Беларуси повлечет для них дополнительные трудности. Компания Orlen Lietuva сказала BNS, что уже испробовала новые маршруты через Польшу.

Беларусь запретила транзит в ответ на решение правительства Литвы остановить с 1 февраля транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву.

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