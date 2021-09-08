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Размахивание паспортом возможностей не действует как побуждение к вакцинации, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, и призывает следовать позитивному примеру самоуправлений.
Президент Литвы: размахивание паспортом возможностей как мотивация прививаться не работает
© DELFI / Josvydas Elinskas

"На самом деле мы видели, как достаточно ярко замедлились темпы вакцинации в первой половине лет, затем, когда мы озвучили критику, по сути с приближением осени, все поняли, что ситуация может осложниться, и пандемия может приобрести новые формы, тогда спохватились и действительно сделали немало во второй половине лета", – сказал президент в сейме журналистам.

По его словам, тогда удалось добиться важного показателя – 70% привитых хотя бы одной дозой среди взрослых – но темпы вновь замедлились.

"Сейчас вновь в последние дни, к сожалению, мы видим такую неутешительную тенденцию: скорости вакцинации замедляются и очевидно, что размахивание паспортом возможностей как определенное побуждение прививаться – уже не действует, и мы должны опираться на позитивный опыт самоуправлений", – сказал Г. Науседа.

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