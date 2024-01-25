Президент Литвы: районные школы не должны закрываться из-за уменьшения числа учащихся

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

Президент Гитанас Науседа считает, что, принимая решение о закрытии школ в районах, не следует руководствоваться только уменьшением числа школьников. По словам главы страны, необходимо также учитывать, есть ли в районе другие учебные заведения, которые школьникам было бы удобно посещать.

"На самом деле очень тревожно наблюдать те демографические изменения в различных наших муниципалитетах, когда из-за демографических тенденций достаточно сильные гимназии не имеют гарантий относительно своего будущего", - сказал журналистам Г. Науседа.

"Здесь количественные критерии ни в коем случае не должны доминировать. Мы всегда за качественные критерии, которые должны оцениваться не менее, а может быть, даже более весомо, чем количественные критерии", - сказал глава страны.

Об этом он заявил в четверг после встречи с жителями Шилувы, Расейнского района, которые поделилась опасениями, что местная гимназия может быть закрыта из-за недостаточного количества учеников.

"Мы должны действовать очень деликатно, очень понимающе, потому что это очень особый вопрос: если гимназию закрывают в местности, где нет других учебных заведений, дети вынуждены ездить очень далеко. Мы тушим культурный очаг", - подчеркнул Г. Науседа.

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