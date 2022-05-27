Президент Литвы: рассуждения о передаче части земель Украины РФ – совершенно неприемлемы

«Я бы очень хотел и лично, и как политик достичь мирного соглашения, потому что Украина каждый день истекает кровью. Но мы действительно не можем безответственно делить территорию другого государства так, как нам кажется нужным», — заявил в четверг литовскому телеканалу TV3 руководитель страны.

«Ведь все наши действия против России и направлены на том основании, что эта страна в 21 веке совершила посягательство на территориальную целостность другой страны. Это альфа и омега. То есть, если мы сами начнем резать этот вопрос, как хлеб ножом, то я считаю это совершенно недопустимым. Давайте оставим этот вопрос народу Украины", - добавил он.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец московскому вторжению. Он сказал, что унизительное поражение России в войне может привести к еще большей дестабилизации.

Киссинджер утверждал, что было бы идеально вернуться к статус-кво, существовавшему до начала российского вторжения 24 февраля.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, и пророссийские сепаратистские группировки начали контролировать части самой восточных областей Украины - Донецкой и Луганской.