"Я определенно скажу, что это решение может быть принято в конце 2023 года. Оно может быть и тем, и иным", — заявил глава государства.

По словам Науседы, его решение также будет зависеть и от состояния здоровья.

"На этом посту, поверьте, нужно железное здоровье. Пока могу этим похвастаться, но не знаю, что будет через год. Оставим этот вопрос открытым", — сказал он.

Президентские выборы должны состояться в мае 2024 года.

Согласно опросам общественного мнения, действующий глава государства имеет шансы пройти во второй тур выборов.

Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения, проведенных Vilmorus и Norstat LT и опубликованные новостным порталом 15min.lt