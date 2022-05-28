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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, вероятно, примет решение о том, баллотироваться ли на второй срок, в конце 2023 года.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Julius Kalinskas

"Я определенно скажу, что это решение может быть принято в конце 2023 года. Оно может быть и тем, и иным", — заявил глава государства.

По словам Науседы, его решение также будет зависеть и от состояния здоровья.

"На этом посту, поверьте, нужно железное здоровье. Пока могу этим похвастаться, но не знаю, что будет через год. Оставим этот вопрос открытым", — сказал он.

Президентские выборы должны состояться в мае 2024 года.

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Согласно опросам общественного мнения, действующий глава государства имеет шансы пройти во второй тур выборов.

Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения, проведенных Vilmorus и Norstat LT и опубликованные новостным порталом 15min.lt

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