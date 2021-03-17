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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что коммуникация по вопросу вакцины AstraZeneca была непоследовательной, а решение министра здравоохранения Арунаса Дулькиса приостановить ее использование нанесло ущерб имиджу вакцины в глазах общества.
Arūnas Dulkys, Gitanas Nausėda
Arūnas Dulkys, Gitanas Nausėda
© LRPK

"Решение министра здравоохранения временно приостановить использование вакцины AstraZeneca, вне всякого сомнения, нанесло вред - в глазах жителей она стала ненадежной. Непоследовательная коммуникация Минздрава в связи с вакциной AstraZeneca может усилить волну дезинформации как в отношении производителя, так и в отношении всей программы вакцинации", – сказано в комментарии пресс-службы президента.

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Президент обратил внимание на то, что принятое во вторник вечером решение противоречит заявлениям премьер-министра Ингриды Шимоните и самого Дулькиса, сделанным днем, кроме того, противоречит рекомендациям Европейского агентства по лекарственным средствам и ВОЗ, которые указали, что польза от вакцин, используемых в Европе превышает факторы риска.

"Поэтому президент надеется, что вчерашнее решение Минздрава было принято не на основе политических мотивов, а на основе ясных и конкретных доказательств и выводах специалистов, которые представят обществу", – сказано в комментарии.

Минздрав Литвы 16 марта вечером сообщил, что временно приостанавливает вакцинацию вакциной AstraZeneca, до того, как Европейское агентство по лекарственным средствам примет окончательное постановление в деле этой вакцины.

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