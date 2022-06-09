Так офис президента комментировал ситуацию, сложившуюся в Сейме, когда правящие созвали внеплановое заседание по голосованию об интерпелляции министра, а утром на следующий день главы оппозиционных фракций приняли решения о раздельных заседаниях.
"В такой сложной геополитической ситуации Литве как никогда нужно единство и способность выслушать другого. Увы, принципы бульдозера в политике и бесцеремонное стремление правящего большинства "победить" оппонентов любыми средствами раскололи Сейм и привели к ситуации, которой мы не видели уже несколько десятилетий", - говорится в комментарии, которой прислал BNS представитель президента Ридас Ясюлёнис.
"Президент призывает руководство Сейма срочно искать решения, которые обеспечат слаженный законодательный процесс и не будут раскалывать ни парламент, ни общество", - утверждается в нем.
Конфликт возник из-за рассмотрения в Сейме интерпелляции министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу.
После речи президента Греции в Сейме в четверг представители оппозиции заявили, что с ними перестали считаться и покинули зал.
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