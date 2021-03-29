"К сожалению, да", - ответил Г. Науседа на вопрос BNS, мог бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать В. Путина убийцей.

По словам руководителя Литвы, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, таких, как Украина.

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно", - сказал Г. Науседа.

Другим важным аспектом, по его словам, является то, что ситуация внутри России, где режим, как сказал президент, "явно вздрагивает от крепнущей оппозиции" и пытается ее подавить, "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный.

"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Г. Науседа.

Он утверждал, что Литва точно не будет той страной, которая "будет равнодушно сидеть на задней лавке" и говорить о большем вовлечении (в отношения - ред.), видя грубые нарушения прав человека по соседству.

Отвечая в середине марта на вопрос, считает ли Дж. Байден, что В. Путин - убийца, он ответил "да". Этот и другие комментарии президента США побудили Россию отозвать своего посла из Вашингтона, что стало беспрецедентным шагом в истории дипломатических отношений этих стран за последнее время.

У Центра геноцида и сопротивления есть проблемы, но его нужно сохранить

Несмотря на то, что у Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ) много проблем, это учреждение нужно сохранить, говорит президент Гитанас Науседа.

"Думаю, в этом учреждении действительно много и унаследованных, и иного характера бед и проблем. Сегодня мне бы хотелось, чтобы мы установили очень четкую цель, нужен ли нам ЦИГСЖЛ как таковой. Мой ответ - да, он нужен, и не только как центр геноцида или как центр сопротивления, но как Центр геноцида и сопротивления", - сказал глава государства в интервью BNS в понедельник.

По его словам, нынешний глава центра Адас Якубаускас, которого правление Сейма предложило уволить, не единственный человек, который виноват в сложившейся в центре ситуации.

"Такую функцию он (центр – BNS) может выполнять, имея надлежащее финансирование, надлежащую внутреннюю организацию, определенную репутацию в научных кругах, и всего этого у нас сегодня нет. Только ли руководитель виноват во всех проблемах? К сожалению, многие проблемы мы унаследуем из прошлого, но сегодня не хотелось бы, чтобы произошел процесс поглощения этого научного учреждения и, возможно, присоединения его к какой-нибудь другой структуре. К сожалению, у меня возникают такие опасения, когда я наблюдаю нынешние тенденции, и это вызывает у меня беспокойство", - сказал Г. Науседа.

А. Якубаускас возглавляет ЦИГСЖЛ с лета прошлого года.

Решение предложить Сейму уволить директора ЦИГСЖЛ правление парламента приняло после проверки, проведенной специальной рабочей группой. В заключении группы говорится, что А. Якубаускасу не удается обеспечить слаженную работу учреждения, возникает противостояние, а публичное обсуждение ситуации в центре подрывает деловую репутацию учреждения. Много дискуссий вызвало решение А. Якубаускаса уволить историка Мингайле Юркуте.

По закону директора центра назначает и освобождает от должности Сейм.

Инициатива консерваторов по Европейскому совету противоречит Конституции

Гитанас Науседа говорит, что инициатива парламентских консерваторов делегировать в Европейский совет не его, а премьера Ингриду Шимоните противоречит Конституции и беспочвенно создает напряженность.

В интервью BNS глава государства сказал, что "никакое ведомство, министерство, группа членов Сейма не могут создать возможности или ограничить возможности президента выполнять его конституционную обязанность".

"И такая обязанность есть - президент страны осуществляет представительство страны в различных международных организациях, зарубежных государствах, проводя в жизнь внешнюю политику страны", - сказал Г. Науседа.

"Конкретно если вы говорите о (парламентском - ред.) Комитете по европейским делам (КЕД), то да, КЕД может сформулировать позицию Литвы, однако он не вправе устанавливать состав делегации", - сказал президент.

КЕД Сейма в этом месяце объявил, что теперь он будет не только утверждать позицию Литвы перед каждым заседанием Европейского совета, но и вносить рекомендации, кто должен возглавлять литовскую делегацию.

Консерваторы говорят, что в некоторых случаях президента может заменить премьер И. Шимоните, когда на повестке дня будут вопросы, находящиеся в компетенции правительства. По их словам, после получения рекомендации комитета Сейма делегацию могла бы формировать премьер.

Они исходят из того, что президент не подотчетен ни Сейму, ни правительству, поэтому есть риск, что он может отклониться от утвержденного ими мандата.

Г. Науседа подчеркнул, что подобного случая до сих пор не было, а при наличии доброй воли можно успешно сотрудничать.

"Имел ли место такой прецедент, когда президент, не знаю, при обсуждении или ведении переговоров о многолетней финансовой перспективе и фонде оживления (экономики - ред.) или по другим вопросам, при обсуждении или ведении переговоров по целям изменения климата, что совсем недавно делалось, отклонился, как вы говорите, от позиции Литвы? Позиция Литвы формулируется сообща, при совместной работе различных институций, и мы этой позиции придерживаемся. Это получает мандат - находится общий знаменатель между различными структурами власти. И мы эту позицию представляем", - сказал Г. Науседа.

"И на самом деле нет такого, что президент придумывает свою позицию, стоя у самолета Spartan, и по прилете импровизирует. Президент представляет позицию Литвы потому, что он, как высшее должностное лицо власти, связан, без всякого сомнения, желанием сотрудничать с другими институциями власти. Это он делает", - сказал глава государства.

По его словам, этот вопрос нагнетается искусственно, чтобы вызвать напряженность.

"Мне кажется, что мы здесь создаем проблему там, где ее по сути может и не быть. Возможно, это делается сознательно - проблема создается для того, чтобы найти определенное место напряженности или источник напряженности, - сказал президент.

На вопрос BNS, представляет ли он себе ситуацию, когда разные делегации сформирует и он, и премьер, Г. Науседа ответил: "Нет никаких сомнений, что в государстве, наверное, это не создаст предпосылки выглядеть надлежащим образом в международном контексте, это была бы несколько комичная ситуация".