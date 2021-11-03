"Дорогие, мы должны беречь наши жизни от этого вируса. Я еще раз обращаюсь ко всем жителям Литвы – меня волнует ваше здоровье и жизнь. Поэтому я призываю привиться всех, кто этого не сделал. Вакцина безопасна и полезна, вакцина в Литве уже спасла от смерти и защитила от тяжелой болезни тысячи людей. Привейтесь. Я и мои домочадцы вскоре привьемся третьей дозой. Мы привьемся, поскольку это наше сознательное решение. Я не верю в насилие, я верю в сознательность и единство литовцев", – сказал президент.
Напомним, что в среду президент наложил вето на закон, согласно которому непривитые с декабря должны были сами платить за обязательные тесты.
"В условиях чрезвычайной ситуации наше государство обязано позаботиться о здоровье людей и обеспечить доступ к вакцинации, тестированию о лечению. Это процессы нельзя противопоставлять", – считает Науседа.
Кроме того, по его словам, снижение доступа к тестированию будет "медвежьей услугой" в деле управления пандемией.
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