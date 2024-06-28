2024.06.28 14:49

Президент Литвы провел телефонный разговор с президентом Грузии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президенты Грузии и Литвы
Президенты Грузии и Литвы

В четверг президент Литовской Республики Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В ходе беседы, состоявшейся перед дискуссией европейских лидеров о Грузии на саммите ЕС в Брюсселе, президенты обсудили ситуацию в Грузии и перспективы ее дальнейшей евроинтеграции, сообщает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

Глава Литвы выразил сожаление по поводу того, что правительство Грузии своими решениями отдаляет страну от интеграции в Европейский союз и игнорирует желание гражданского общества видеть будущее своей страны в Европе.

Литва всегда решительно поддерживала стремление грузинского народа быть частью европейской семьи. Гражданское общество Грузии четко продемонстрировало свою позицию и свое решение относительно будущего страны. Народ выбрал будущее в Европе, и он не должен быть лишен этой перспективы. Литва продолжит поддерживать стремление грузинского народа жить в демократическом, свободном обществе, основанном на европейских ценностях“, – отметил Г. Науседа.

Президент призвал Правительство Грузии прекратить практику запугивания, физического насилия и угроз в отношении представителей гражданского общества и оппозиционных политических сил. По словам главы государства, подобные действия никак не совместимы с дальнейшей европейской интеграцией Грузии и ее статусом страны-кандидата на вступление в ЕС, указывается в сообщении Офиса президента.

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