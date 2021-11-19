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В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа проведет телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила администрация главы Литвы.
G. Nausėda su A. Merkel aptarė migracijos, saugumo klausimus
G. Nausėda su A. Merkel aptarė migracijos, saugumo klausimus
© Reuters / Scanpix

Германский канцлер на этой неделе дважды общалась с Александром Лукашенко – это было первое общение западного лидера с А. Лукашенко после состоявшихся в августе прошлого года выборов в Беларуси, результаты которых Запад не признает.

А. Меркель обсуждала с А. Лукашенко разрешение миграционного кризиса на границе Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

Литва и страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

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