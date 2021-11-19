Германский канцлер на этой неделе дважды общалась с Александром Лукашенко – это было первое общение западного лидера с А. Лукашенко после состоявшихся в августе прошлого года выборов в Беларуси, результаты которых Запад не признает.
А. Меркель обсуждала с А. Лукашенко разрешение миграционного кризиса на границе Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.
Литва и страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.
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