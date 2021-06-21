"Мы собрались сегодня неслучайно, а для того, чтобы перенести дискуссии экспертов в формат, доступный для общества. Мы собрались чтобы обсудить важнейшие уроки пандемии и новые обстоятельства. Я хочу призвать всех не расслабляться и не праздновать завершение пандемии слишком рано. Мы уже видели, что после отступления летом, после временного отступления, может наступить другой период", – сказал президент.

Он заметил, что пандемия не стихает во многих странах мира, поэтому "она может вернуться с новыми, более опасными штаммами".

"Ноя верю, что решающий перелом в борьбе с COVID–19 уже близко", – сказал Науседа.

Он заметил, что количество привитых людей старшего возраста в Литве все еще не удовлетворительное.

"Остаются без ответа важные вопросы, что же делать в ближайшее время. Парадокс - чем ближе иммунитет общества, о котором мечтают, тем меньше остается желающих прививаться. Мы видим, что Литва сильно отстает от среднего показателя по ЕС по вакцинации людей старшего возраста. Это значит, что мы использовали не все возможности", – сказал Науседа.

Президент сказал, что COVID–19 вскрыл всю ситуацию с сектором здравоохранения в Литве.

"Уже сейчас мы должны готовиться к пандемиям будущего", – сказал Науседа.