Президент Литвы прокомментировал задержание в Польше лиц, подозреваемых в саботаже

ELTA напоминает, что в последнее время в соседних странах фиксируются пожары в торговых центрах, в связи с этим глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас говорит, что уровень подобных провокаций в Литве достаточно высок. По его словам, в связи с этим правоохранительные службы страны в последние несколько недель также работают на повышенном уровне бдительности. Глава НЦКУ отмечает, что в таких условиях обществу и бизнесу рекомендуется принимать превентивные меры в отношении безопасности.