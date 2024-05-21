Президент Литвы прокомментировал задержание в Польше лиц, подозреваемых в саботаже

„Такие вещи планируются, и, вне всякого сомнения, те, кто их планирует, хотят, чтобы эти диверсии были успешными, и, по возможности, чтобы виновные не были задержаны“, - сказал во вторник радио LRT Г. Науседа, добавив, что, что с помощью новых технологий зачастую пытаются стереть следы возможных преступных действий.
„К сожалению, в деле у нас есть информация о том, что диверсии или саботаж такого характера могут повториться. Конечно, наши ведомства настороже, информированы о возможных угрозах и обязательно сделают все, чтобы предотвратить подобные действия и задержать виновных“, - добавил глава страны.
ELTA напоминает, что премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник подтвердил частной телекомпании TVN24, что некоторые из недавних инцидентов в Польше, Литве и Латвии были диверсиями, осуществленными по указанию России.
Среди них – попытка поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве на западе Польши и склада Ikea в Литве.
Д. Туск также сообщил, что польские сотрудники задержали и арестовали девять человек, подозреваемых в непосредственном участии в диверсиях в пользу России.
„На данный момент у нас девять подозреваемых, они арестованы и обвинены в непосредственном участии в актах саботажа в Польше по указанию российских служб“, - заявил глава Правительства Польши.
Отвечая на вопросы журналистов о диверсиях в Польше, Д. Туск подчеркнул, что дело „очень серьезное“.
Он отметил, что это касается нескольких европейских стран – самой Польши, а также Литвы и Латвии. Кроме того, добавил премьер-министр, аналогичные сигналы поступают из Швеции.
Д. Туск уточнил, что арестованных обвиняют в „избиениях, поджогах и попытках поджога“.
Ранее в Польше сообщили об активизации в стране пророссийских агентов и шпионов.
В начале мая Д. Туск предложил возобновить работу польской комиссии по расследованию российского влияния.
ELTA напоминает, что в последнее время в соседних странах фиксируются пожары в торговых центрах, в связи с этим глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас говорит, что уровень подобных провокаций в Литве достаточно высок. По его словам, в связи с этим правоохранительные службы страны в последние несколько недель также работают на повышенном уровне бдительности. Глава НЦКУ отмечает, что в таких условиях обществу и бизнесу рекомендуется принимать превентивные меры в отношении безопасности.
„Угроза поджогов, как мы видим в соседних странах, существует и в Литве. Поэтому мы призываем компании и службы безопасности быть очень бдительными, следить за ситуацией, фиксировать возможные подозрительные инциденты“, - призвал В. Виткаускас.