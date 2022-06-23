Президент Литвы: проект "близкой связи" вызовет меньшее сопротивление в обществе

"Да, в проекте (с формулировкой - BNS) гражданского союза учтены некоторые замечания, которые я сделал ранее по поводу закона о партнерстве, — сказал президент в интервью порталу 15min в среду, — но сегодня, глядя на конкретную ситуацию в нашем обществе, я думаю, что меньшее сопротивление в обществе вызывал бы и позволил бы пойти по пути создания механизма правовой защиты сожительства людей одного пола (…) законопроект господина Саударгаса, который также обсуждается в Сейме".
В мае Сейм Литвы начал рассмотрение двух альтернативных проектов, направленных на регулирование отношений между проживающими совместно вне брака людьми: проект закона о гражданском союзе предусматривает поправки к Гражданскому кодексу о "близких связях", подготовленные более консервативными политиками.
Проект закона о Гражданском союзе был внесен в качестве компромисса представителями правящих фракций для легализации партнерских отношений, а поправки в Гражданский кодекс о легализации близких отношений были внесены группой депутатов, выступающих против партнерства.
Консерватор Паулюс Саударгас, представляя альтернативный проект о близких отношениях, подчеркнул, что, в отличие от проекта гражданского союза, он своим регулированием не создает сходства с семейными отношениями.
Политики, разработавшие закон о гражданском союзе, считают его компромиссом законопроекту о партнерстве, который был отклонен Сеймом в прошлом году.
Более консервативные политики предложили легализовать понятие "близкая связь" и аргументировали это тем, что такая инициатива не приравнивает не состоящие в браке пары разного или одного пола.
Оба проекта были одобрены Сеймом по представлении.
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