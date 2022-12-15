aA
В то время как европейские лидеры стремятся к окончательному соглашению по 9-му пакету санкций против России, президент Гитанас Науседа подчеркивает, что продовольственная безопасность не должна быть причиной для ослабления ограничений против режима Кремля.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"9-ый пакет санкций – на подходе. Продовольственная безопасность не может использоваться в качестве прикрытия для ослабления санкций", - на своей странице в Twitter написал глава страны.

"Российские олигархи, находящиеся под санкциями, не должны получить доступ к своим замороженным средствам и продолжать накапливать богатство, пока мирные жители Украины гибнут от российских бомб", - добавил Г. Науседа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Сенсация: страны Балтии и Польша блокируют новый пакет санкций в отношении России

Часть стран ЕС предлагает смягчить санкции в...

TOP новостей

Вираж в Сейме Литвы: за марихуану может грозить и административная, и уголовная ответственность

В четверг Сейм Литвы продвинулся в процессе в...

Ukraina

Разрушенные трансформаторы и полный блэкаут. Как в Украине справляются с постоянными ракетными обстрелами по энергосистеме

Ракетные обстрелы по украинской энергетической...

Эфир Delfi: блокировка санкций, как будет работать литовский закон о десоветизации?

Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали...

Сенсация: страны Балтии и Польша блокируют новый пакет санкций в отношении России

Часть стран ЕС предлагает смягчить санкции в...

Пассажиры поезда Вильнюс-Краков рассказали о своих проблемах и страхах

Перед тем как отправиться на новом поезде из Вильнюса...