"9-ый пакет санкций – на подходе. Продовольственная безопасность не может использоваться в качестве прикрытия для ослабления санкций", - на своей странице в Twitter написал глава страны.
"Российские олигархи, находящиеся под санкциями, не должны получить доступ к своим замороженным средствам и продолжать накапливать богатство, пока мирные жители Украины гибнут от российских бомб", - добавил Г. Науседа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вираж в Сейме Литвы: за марихуану может грозить и административная, и уголовная ответственность
В четверг Сейм Литвы продвинулся в процессе в...
Разрушенные трансформаторы и полный блэкаут. Как в Украине справляются с постоянными ракетными обстрелами по энергосистеме
Ракетные обстрелы по украинской энергетической...
Эфир Delfi: блокировка санкций, как будет работать литовский закон о десоветизации?
Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали...
Сенсация: страны Балтии и Польша блокируют новый пакет санкций в отношении России
Часть стран ЕС предлагает смягчить санкции в...
Пассажиры поезда Вильнюс-Краков рассказали о своих проблемах и страхах
Перед тем как отправиться на новом поезде из Вильнюса...