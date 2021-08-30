Президент Литвы призывает жителей не поддаваться попыткам дестабилизировать положение в стране: мы не можем такое допустить

"Мое пожелание и обращение ко всем жителям Литвы – давайте не позволим дестабилизировать внутреннюю ситуацию, поскольку внешние силы как раз хотели бы это сделать, воспользовавшись подобным развитием событий", – заявил руководитель страны в понедельник журналистам в Пабраде.

"Я думаю, что мы точно найдем и достаточно мудрости, и достаточно культуры для диалога, чтобы решать эти проблемы, которые сегодня актуальны для всего мира – по-литовски, спокойно, достойно, с честью, и придем к необходимы решениям", – добавил он.

Об этом президент заявил, комментируя ситуацию в Афганистане, где после вывода военных США и союзников контроль над страной перенял Талибан, а афганцы, помогавшие союзникам, эвакуируются.

"Мы видим не только события в Афганистане, но и более широкую геополитическую картину, и она в последнее время в нашем регионе, к сожалению, не улучшается – мы вынуждены констатировать это открыто", – сказал Г. Науседа.

"Мы отмечаем разного рода усилия и даже попытки использовать эту ситуацию в политических целях при использовании определенных внутренних разногласий, и, конечно, мы не можем такое допустить", –добавил он.

Условия проживания мигрантов соответствуют возможностям страны

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что условия проживания нелегальных мигрантов в Литве соответствуют возможностям страны.

"Таковы возможности, Литва является небольшим государством, для которого 4 тыс. мигрантов является значительной цифрой, если считать по соотношению", – заявил президент журналистам в понедельник в Пабраде.

По его словам, людей, пересекающих границу Евросоюза с Беларусью, ввели в заблуждение, поэтому реальность кардинально расходится с их ожиданиями.

"Условия проживания мигрантов, ну что же, вероятно, людям всегда хочется большего. И особенно тогда, когда людей в самом начале вводят в заблуждение, им рассказывают сказки о том, что очень просто пересечь границу Литвы и Беларуси и потом отправиться беспрепятственно в конечные страны назначения", – сказал руководитель Литвы.

"Но ведь ситуация не такая, мы пытаемся транслировать это по всем каналам, что условия иные, не такие, какие им описывают бизнесмены, осуществляющие этот нелегальный бизнес", – добавил он.

Г. Науседа также сказал, что Литва уважает "универсальные права человека", однако в данный момент действует и специальное регулирование пересечения границы.

"Мы просим, чтобы люди, которые обратились за предоставлением убежища, делали это в надлежащих местах. Если это делается в надлежащих местах, то рассматриваются заявки и принимаются решения. Однако мы не можем терпимо относиться к фактам нелегального пересечения границы, поэтому мы используем в данный момент эту политику возврата", – сказал президент.

В этом году в Литву нелегально попали 4,1 тыс. мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.

Также принято решение разворачивать лиц, которые незаконно пытаются пересекать границу, что значительно сократило потоки.

Литовские военные, эвакуировавшие афганских переводчиков, будут награждены

Военные из литовских Сил спецопераций и дипломат МИД, эвакуировавшие афганских переводчиков, будут награждены, заявил президент.

"Я могу порадоваться тому, что мы выступили с инициативой удостоить этих одиннадцати славных людей награда, которые они заслужили. Миссия была успешной, цели миссии были реализованы и реализованы слаженно – без угрозы жизни и здоровью людей" – заявил журналистам в понедельник президент в Пабраде.

Командующий Вооруженными силами Литва Вальдемарас Рупшис сказал, что очень благодарен этой группе, однако подчеркнул, что над реализацией этой миссии работало больше, чем 11 человек.

"Я, как командующий армией, очень, очень благодарен. Потому что они, прежде всего, рисковали, во-вторых, они действительно профессионалы, в-третьих, там они выполнили работу от начала до конца", – сказал В. Рупшис.

"Кабульская десятка и дипломат были на виду, но за ними стояли люди, которые благодаря своему профессионализму, своей работе позволили осуществить эту миссию (...) В этом участвовали люди, без которых, без оборонного штаба, без министерства, его руководства кабульская миссия была бы невозможна, поэтому я бы поощрил и тех, кто принимал решения", – добавил он.

Командующий также поблагодарил союзников, принявших участие в миссии - Германию и Польшу, которые доставили в Литву эвакуированных афганцев.

В целом за десять дней миссии кабульская группа помогла доставить более 170 афганцев-переводчиков с семьями, которые помогали литовцам. Эти люди бегут от перенявших власть в стране талибов. Афганцы временно поселены в Расейнском районе Литвы.

Министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что была угроза жизни всех этих людей.

В Литве афганцы сначала будут находиться на карантине, а позднее начнут миграционные процедуры по получению убежища.

Литва осуществляла миссию в Афганистане почти 20 лет – в 2002–2021 годах, там служили около 5 000 военных, они участвовали в операции "Несокрушимая свобода" под руководством США, а также осуществляли две основные операции НАТО - Международные силы поддержки безопасности (в 2002–2014 годах) и "Решительная поддержка" (в 2015–2021 годах).