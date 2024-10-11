2024.10.11 14:34

Президент Литвы призывает жителей активно голосовать на выборах в Сейм: чтобы нам не пришлось говорить – мы снова выбрали не тех

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Президент Гитанас Науседа обратился к гражданам Литвы, призвав их принять участие в выборах в Сейм, которые состоятся в воскресенье. По его словам, активность на парламентских выборах важна, поскольку сейчас Литва особенно нуждается в Сейме и правительстве с сильным мандатом доверия.

„Дорогие жители Литвы, я обращаюсь к вам за несколько дней до выборов в Сейм. Некоторые из вас уже успели заранее отдать свои голоса, я вас поздравляю. Других я призываю прийти и проголосовать в это воскресенье, чтобы, проснувшись в понедельник утром, вам не пришлось говорить – снова мы избрали не тех, чтобы не пришлось ждать четыре года новых выборов, чтобы ваше слово определяло, какой будет Литва“, - в видеообращении к народу Литвы говорит Г. Науседа.

„Сегодня нам нужны Сейм и правительство, которые имеют сильный мандат доверия. Не оставайтесь в стороне, приходите и голосуйте“, - призывает глава страны.

Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Избирательные участки откроются в 7 час. и будут ждать избирателей до 20 час.

По итогам трех дней досрочного голосования на выборах в Сейм председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лина Петронене говорит, что эти выборы отличаются от предыдущих по явке избирателей. По ее словам, явка избирателей в некоторых округах превысила отметку в 10 проц.

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