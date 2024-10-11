Президент Литвы призывает жителей активно голосовать на выборах в Сейм: чтобы нам не пришлось говорить – мы снова выбрали не тех

„Дорогие жители Литвы, я обращаюсь к вам за несколько дней до выборов в Сейм. Некоторые из вас уже успели заранее отдать свои голоса, я вас поздравляю. Других я призываю прийти и проголосовать в это воскресенье, чтобы, проснувшись в понедельник утром, вам не пришлось говорить – снова мы избрали не тех, чтобы не пришлось ждать четыре года новых выборов, чтобы ваше слово определяло, какой будет Литва“, - в видеообращении к народу Литвы говорит Г. Науседа.