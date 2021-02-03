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Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз и мировых лидеров реагировать на решение российского суда наказать реальным сроком лишения свободы самого известного критика Кремля Алексея Навального.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сталинский подход "нет человека - нет проблем", все еще применяется в России. Приговор Навальному, принятый ненастоящим судом, является не правосудием, а преступлением против прав человека и демократических ценностей. Я призываю лидеров ЕС и международную общественность действовать. Санкции в отношении России возвращаются на стол", – написал Г. Науседа в социальной сети Twitter.

Во вторник Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок – 3,5 года колонии общего режима, признав его нарушившим условия ранее назначенного наказания - условного лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, А. Навальный должен будет провести в исправительной колонии два года и восемь месяцев.

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