"Сталинский подход "нет человека - нет проблем", все еще применяется в России. Приговор Навальному, принятый ненастоящим судом, является не правосудием, а преступлением против прав человека и демократических ценностей. Я призываю лидеров ЕС и международную общественность действовать. Санкции в отношении России возвращаются на стол", – написал Г. Науседа в социальной сети Twitter.
Во вторник Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок – 3,5 года колонии общего режима, признав его нарушившим условия ранее назначенного наказания - условного лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, А. Навальный должен будет провести в исправительной колонии два года и восемь месяцев.
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