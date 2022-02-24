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В связи с начавшимся в четверг нападением России на Украину президент Литвы Гитанас Науседа призывает ввести санкции не только в отношении Москвы, но и Беларуси.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

По его словам, это необходимо, поскольку агрессия против Украины также осуществляется и с территории Беларуси.

"Мы поднимем вопрос необходимости целого пакета санкций и не только против России, но и против Беларуси, так как сегодня с территории и этой страны осуществляется агрессия", - сказал он в четверг после заседания Госсовета по национальной обороне.

Позднее в четверг Науседа отправится на заседание Совета руководителей ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить будущие санкции.

Он также сообщил, что намерен поднять вопрос о российских вооруженных силах (ВС) в Беларуси на встрече "Бухарестской девятки" в Варшаве в пятницу.

"На территории этого государства сосредоточены ВС России, которые делают, что хотят, и, если захотят, то останутся там навсегда. А это прямая угроза безопасности всего региона", — сказал глава государства.

"Вот почему я считаю, что нам необходимо значительно активизировать внутреннюю дискуссию в НАТО, которая должна быть сосредоточена на том, чтобы сегодня безопасность стран Балтии, всего восточного фланга НАТО была обеспечена вполне конкретными мерами, потому что риторических мер уже недостаточно", — сказал Науседа.

Он подчеркнул, что сейчас Литва находится в безопасности, поскольку является членом НАТО.

"Недавно я слышал заверения почти всех лидеров НАТО, начиная с президента Байдена, и все остальные подтвердили, что статья Пятая статья договора НАТО все также прочна как скала, и сегодня союзники доказывают это своими действиями и решениями", — сказал он.

Президент России Владимир Путин некоторое время назад стягивал тысячи своих военных к границам Украины, рано утром в четверг он объявил о начале военной операции в Украине.

Ранее на этой неделе он признал независимость поддерживаемых Москвой сепаратистских территорий на востоке Украины.

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