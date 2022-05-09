Президент Литвы призывает празднующих россиян задуматься: сейчас они более жестокие, чем нацисты

"Двусмысленна и сама история России. Я иногда удивляюсь, глядя на эту страну, как страна, которая пережила столько мучений, столько бессмысленных смертей не только военных, но и мирного населения, ведь большая часть погибших во Второй мировой войне были ни в чем не виновные мирные жители, которые даже не участвовали в военных действиях, как страна перенесшая столько боли и мучений могла докатиться до того, что сегодня сама стала причиной боли, мучений и смертей", – сказал в интервью LRT Науседа.

Он отметил, что сейчас российское общество продолжает метаться.

"Российское общество все еще не находит места, в котором оно могло бы чувствовать себя в безопасности, где оно могло бы успокоиться и наконец-то отказаться от мессианства или имперских традиций. Сегодня оно все еще на болезненном пути. Все другие страны очень ясно знают, чего хотят, а Россия между тем мечется. И, быть может, это было бы только ее проблемой, но, к сожалению, это метание больно сказывается на соседних странах, поскольку это метание связано с экспансивной внешней политикой России", – сказал он.

Науседа желает российскому обществу задуматься о том, что произошло, почему их страна сама стала агрессором.

"Остается лишь пожелать и выразить надежду на то, что в этот день, который российское общество должно бы по-настоящему праздновать как победу над другим агрессором, другим оккупантом, будет и время задуматься о том, что сегодня они такие же агрессоры, а иногда и более жестокие, чем нацисты во время Второй мировой войны", – сказал президент.

Он подчеркнул, что 9 мая должны пресечь все возможные провокации и подстрекательства к войне.

"Кладбище - то место, где покой должен быть выражен уважением к покойным, их жертве во время минувшей войны. Но если это будет только поводом для провокаций и главное - эскалацией новой войны или призывами, не имеющими ничего общего с уважением к павшим, то, конечно, такие вещи должны пресечь. И Литва точно не позволит организовать провокации против своих жителей и дискредитировать этот день", – заметил президент.