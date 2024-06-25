Президент Литвы призывает не игнорировать жителей регионов

„Больше нельзя искусственно делить, разделять и сортировать Литву. Не должно быть Первой Литвы, Второй Литвы или Третьей Литвы. Нельзя списывать целые регионы страны или группы людей как бесполезный балласт. Нельзя представить, чтобы общение с народом Литвы было лишь колядованием по случаю“, – выступая во вторник с ежегодным докладом в Сейме, заявил Г. Науседа, имея в виду слова премьер-министра Ингриды Шимоните во время президентской избирательной кампании.
„Хватит разделений. Они выгодны только нашим противникам“, – подчеркнул он.
Г. Науседа заявил, что Литва должна противостоять децетрализующим силам, если она хочет по-прежнему расти и процветать.
„Мы должны противостоять искушению замкнуться в социальных пузырях и обвинять друг друга. Мы должны разговаривать, прислушиваться и искать консенсус. Именно искренний диалог является основой более сильного и безопасного государства, основанного также и на уважении к человеку“, – продолжил президент.
По мнению главы государства, гражданам необходимо такое государство, в котором процветание создается солидарно, без выборочного разделения среди „нескольких избранных“.
„Только достигнув эту цель, мы сможем использовать весь потенциал страны – всего ее народа. Тогда не придется удивляться, что из поколения в поколение передаются бедность, разочарование и недоверие к государственным институтам. Не придется удивляться, что избиратели голосуют не так. Поддерживают не тех. Или вообще не голосуют“, – добавил он.
Создание государства всеобщего благосостояния, отметил Г. Науседа, „не является какой-то смутной, туманной абстракцией“. По его словам, самое главное в такой стране — приложить усилия по снижению разрыва и позаботиться о наиболее уязвимых слоях общества. Только так, продолжил президент, государство становится сильнее.
Выступая с ежегодным докладом, Г. Науседа не жалел критики в адрес принятых правящими решений, касающихся практически всех направлений внутренней политики. По словам президента, „невозможно сосредоточить все свое внимание на тушении пожаров, игнорируя их первопричины“.
„Мы должны решать проблемы национальной безопасности, правопорядка, социальной политики, здравоохранения, образования, транспорта и многих других областей, прежде чем они приобретут критический масштаб.
Прежде чем мосты начнут рушиться. Прежде чем улицы Вильнюса наводнят тракторы. Прежде чем недовольные учителя объявят забастовку. Прежде чем судьи, прокуроры или полицейские массово уйдут с работы. Прежде чем люди, сломленные уходом за своими близкими, прибегнут к отчаянным мерам“, – призвал президент.