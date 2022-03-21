Об этом руководитель Литвы заявил после встречи с находящимся в Вильнюсе премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"В целом мы говорили о дальнейшем ужесточении санкций России. Мы обязаны полностью изолировать страну-агрессора во всех секторах и во всех международных организациях", – заявил в понедельник журналистам Науседа.
"Мы должны отключить от системы SWIFT все российские и белорусские финансовые ведомства, закрыть наши морские порты, как закрыли воздушное пространство. Максимально быстро обеспечить независимость Евросоюза от российских энергоресурсов", – добавил президент.
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