"К сожалению, политика малых шажков – я говорю о санкционных пакетах – пока не принесла результата, и иногда мы видим, что, как это ни парадоксально, санкционная политика оказывает не меньшее влияние на наши экономики. Между тем, я бы сказал, что последствия для экономики России противоречивы", - в четверг сказал Г. Науседа.

Поэтому, подчеркнул президент, Брюссель должен применить санкции как к военно-промышленному сектору, так и к энергетическому концерну "Росатом". Также удалить дополнительные банки из платежной системы SWIFT.

"Мы убеждены, Литва всегда была на стороне самых смелых санкций, и сейчас мы говорим, что 9-й пакет санкций должен быть не только утвержден как можно скорее, но и должен стать действительно существенным шагом вперед, включающим военную сферу, включая остальные российские банки, не удаленные из системы SWIFT, и особенно включая "Росатом", который непосредственно причастен к этой ядерной агрессии против Украины. Не говоря уже о судьях конституционного суда и всех остальных, кто способствует действиям этого преступного режима в Украине", - пояснил он.

"Очень надеюсь, что нам удастся сделать этот шаг и найти необходимую солидарность между государствами Евросоюза", - выразил надежду глава страны.

Г. Науседа также призвал Европейскую комиссию (ЕК) пересмотреть ранее примененные против Москвы санкции. Приводя в пример газового гиганта агрессора "Газпром", президент отметил, что компания, работающая в России, продолжает получать немалую прибыль.

"Финансовые результаты "Газпрома" далеко не плохи, потому что, несмотря на то, что они продали значительно меньше газа, им удалось получить прибыль от очень резкого роста цен на газ. Это значит, что нам нужно, и мы призываем Еврокомиссию сделать это – оценить влияние нашей санкционной политики, оценить промежуточные результаты этой политики и скорректировать курс", - призвал он.