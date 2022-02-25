Президент Литвы призывает ЕС не превращаться в дискуссионный клуб: настало время действовать

"Мы не можем себе позволить быть дискуссионным клубом. Я по-прежнему верю в потенциальную роль ЕС в предотвращении подобных действий в центре Европы", — заявил в четверг журналистам Науседа, имея в виду российское вторжение.

В четверг Россия начала вторжение в Украину по нескольким направлениям, а ранее на этой неделе Москва признала независимость сепаратистских регионов на востоке страны.

В ответ на последнее решение ЕС ввел санкции в отношении нескольких сотен российских политиков и чиновников, а также компаний.

В ночь на пятницу лидеры ЕС одобрили новый пакет санкций Сообщества против России, они включают экономические санкции в отношении финансового и энергетического секторов этой страны.

По словам лидера Литвы, президент России Владимир Путин проявил неуважение к международному сообществу во время попыток разрешить конфликт мирным путем, много раз лгал, и из этого нужно извлечь уроки.

Еще некоторое время назад он призывал ЕС предоставить Украине более четкую европейскую перспективу, президент заявил в Брюсселе, что сообществу необходимо обсудить статус Украины как кандидата в ЕС.

"Сегодня мы должны говорить о статусе кандидата для Украины", - сказал Науседа.

Он заверил, что Киев также нуждается в широкой финансовой, экономической, социальной и политической поддержке.

"Настало время действовать, потому что на карту поставлены демократия, Европа и все наши ценности", — добавил он.

Науседа также сказал, что если России удастся сменить власть в Киеве, демократическим странам не следует поддерживать с ней связь.

"Это будет правительство, которые мы не сможем признать. Это было бы как правительство Беларуси, оно было бы нелегитимным", — сказал президент Литвы.

Науседа заявляет, что будет больше санкций ЕС в отношении РФ, предлагает отключить от SWIFT

В свете решения лидеров Европейского союза (ЕС) о применении новых санкциях против России после ее вторжения в Украину, президент Гитанаc Науседа заявил, что в будущем против страны будут введены дополнительные ограничения, и согласованные сейчас санкции будут иметь серьезные экономические последствия.

Глава государства также заявил в Совете руководителей ЕС, что выступал за отключение России от системы межбанковских расчетов SWIFT, но консенсуса по этому вопросу найти не удалось.

Науседа заявил после встречи в Брюсселе в пятницу утром, что "пакет санкций будет еще больше расширен".

"Речь идет о третьем пакете санкций", - отметил Науседа в заявлении, переданном группой по связям президента с общественностью.

"Только так мы можем говорить с Россией, потому что иначе нас просто не услышат. Иногда у нас создается впечатление, что мы находимся на разных этажах", — добавил он.

По словам главы государства, сама дискуссия в Брюсселе наглядно показала, что абсолютное большинство лидеров ЕС четко осознает угрозу России.

"Это очень хорошая предпосылка для принятия тех решений, которые были бы адекватны сложившейся ситуации", - сказал Науседа.

На внеочередном саммите были согласованы меры в отношении финансового, энергетического и транспортного секторов России, а также ограничения торговли товарами двойного назначения, ограничения экспорта и его финансирования. Лидеры ЕС также решили добавить больше россиян в предыдущий санкционный список.

Теперь, для вступления в силу, санкции должны быть одобрены послами ЕС и опубликованы в Официальном издании сообщества. Ожидается, что это будет сделано уже в пятницу.

Науседа отметил в заявлении президентской администрации, что эти санкции будут иметь серьезные экономические последствия для России.

Хотя пакет санкций был быстро согласован на саммите ЕС в Брюсселе, разногласия помешали сообществу пойти дальше в наказании Москвы.

Например, некоторые страны до сих пор отвергают возможность отключения России от системы SWIFT.

Президент Литвы также сообщил, что выступал за такое ограничение для России.

"Это одна из санкций ограниченного круга, которая бы произвела серьезное впечатление и оказала серьезное влияние на Россию. И могу отметить, что подавляющее большинство государств, лидеры которых сидели за столом (...), также поддержали применение меры SWIFT", — сказал Науседа.

"Я думаю, что это стало бы соевременным решением. Проблема только в том, что некоторые страны не выразили четкого мнения по этому вопросу", — отметил он.