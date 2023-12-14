Президент Литвы призвал страны ЕС к единству

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал наложить вето на переговоры. Вчера Европейская комиссия решила разморозить выплату Венгрии на сумму более десяти миллиардов евро, чтобы смягчить ее позицию.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у Венгрии нет причин препятствовать переговорам о вступлении.

"Эта встреча, которая начнется 14 декабря, не будет легкой, саммит не будет легким. Мы очень рады, что 99% государств-членов полностью поддерживают Украину и готовы начать переговоры о будущем членстве Украины в Европейском союзе. Дело в том, что Венгрия его блокирует. Со своей стороны мы сделали абсолютно все, что рекомендовали Еврокомиссия и ее партнеры", - сказал Зеленский.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нельзя злоупотреблять "принципом единогласности".