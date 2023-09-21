Президент Литвы призвал мир поддержать победу Украины

"Вернулась подлая колониальная война в старом стиле. Агрессия России против Украины усугубляет ситуацию в мире во многих сферах, таких как продовольственная и энергетическая безопасность, финансы, климат, общественное здоровье, миграция. Международное сообщество больше не может позволять России манипулировать глобальными правилами и злоупотреблять ими", - сказал президент.

Обращаясь к мировым лидерам, президент отметил, что 78-я сессия ГА ООН проходит в критический момент, когда на глазах всего мира все более очевидными становятся политические, экономические и культурные различия. Глава Литвы подчеркнул, что нарушение международного порядка, основанного на правилах, угрожает всему миру. Президент призвал мировых лидеров быть не просто свидетелями этих событий, а принять решительные меры для изменения ситуации, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

Основное внимание в своем выступлении глава государства уделил вопросам безопасности, глобальному и коллективному ответу на продолжающуюся агрессию России против Украины , вопросам ответственности за военные преступления и преступления агрессии, поддержанию основанного на международном праве многостороннего порядка.

Глава государства подчеркнул, что Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, безрассудно совершает жестокие преступления, такие как массовое разрушение украинских городов и поселков, создание экологических катастроф, убийство тысяч невинных мирных жителей и перемещение миллионов людей. Президент подчеркнул, что международное сообщество должно усилить давление на Россию с тем, чтобы она прекратила преднамеренные нападения на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Г. Науседа отметил, что в стремлении к устойчивому миру мы должны обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Президент подчеркнул, что при рассмотрении вопроса о правосудии мы должны также обратить внимание на действия белорусского режима, который участвует в этой агрессивной войне, обеспечивая военную поддержку и подготовку, а также создавая условия для наступления со своей территории.