Президент Литвы призвал мир поддержать победу Украины

Основное внимание в своем выступлении глава государства уделил вопросам безопасности, глобальному и коллективному ответу на продолжающуюся агрессию России против Украины, вопросам ответственности за военные преступления и преступления агрессии, поддержанию основанного на международном праве многостороннего порядка.
Обращаясь к мировым лидерам, президент отметил, что 78-я сессия ГА ООН проходит в критический момент, когда на глазах всего мира все более очевидными становятся политические, экономические и культурные различия. Глава Литвы подчеркнул, что нарушение международного порядка, основанного на правилах, угрожает всему миру. Президент призвал мировых лидеров быть не просто свидетелями этих событий, а принять решительные меры для изменения ситуации, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.
"Вернулась подлая колониальная война в старом стиле. Агрессия России против Украины усугубляет ситуацию в мире во многих сферах, таких как продовольственная и энергетическая безопасность, финансы, климат, общественное здоровье, миграция. Международное сообщество больше не может позволять России манипулировать глобальными правилами и злоупотреблять ими", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, безрассудно совершает жестокие преступления, такие как массовое разрушение украинских городов и поселков, создание экологических катастроф, убийство тысяч невинных мирных жителей и перемещение миллионов людей. Президент подчеркнул, что международное сообщество должно усилить давление на Россию с тем, чтобы она прекратила преднамеренные нападения на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру.
Г. Науседа отметил, что в стремлении к устойчивому миру мы должны обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Президент подчеркнул, что при рассмотрении вопроса о правосудии мы должны также обратить внимание на действия белорусского режима, который участвует в этой агрессивной войне, обеспечивая военную поддержку и подготовку, а также создавая условия для наступления со своей территории.
Глава государства подчеркнул, что все еще не хватает трибунала, специально созданного для уголовного преследования за преступление агрессии, совершенное высшим политическим и военным руководством России. По словам Президента, Литва стремится к созданию такого международного трибунала, подкрепленного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, и если это не будет сделано, будет еще больше подорван авторитет международной системы правосудия.
Как указывается в сообщении офиса президента, глава Литвы большое внимание уделил последствиям войны, развязанной Россией, особенно вопросу продовольственной безопасности. По словам президента, агрессия России против Украины является поистине глобальной проблемой, которая влияет как на глобальную продовольственную, так и на ядерную безопасность.
"В настоящее время Россия держит в заложниках весь мир, блокируя экспорт украинского зерна, разграбляя оккупированные украинские территории и разрушая местную сельскохозяйственную инфраструктуру. Возможность отмены санкций против России даже не подлежит рассмотрению", - сказал Г. Науседа.
Как подчеркнул глава государства, чтобы укрепить уязвимые экономики, мы должны искать геополитические решения. Одним из таких решений может стать открытие дополнительных "коридоров солидарности", другим – предложение альтернативных маршрутов транспортировки украинского продовольствия, например, через надежные порты Балтийского моря.
Президент в своем выступлении подчеркнул, что все эти вызовы создают нестабильную и потенциально опасную ситуацию в Европе и во всем мире, поэтому необходимо прилагать усилия для восстановления доверия между народами, защиты мира и справедливости.
"Подотчетность и основанный на правилах международный порядок будут иметь ключевое значение для построения справедливого и безопасного мира. Необходимо навсегда положить конец политике страха и насилия во всем мире. Мы должны решительно защищать суверенное равенство государств, как больших, так и маленьких. Вместе мы можем изменить мир", - сказал президент.
В своем выступлении глава государства также отметил борьбу с изменением климата и представил шаги Литвы в стремлении стать климатически нейтральным государством. Г. Науседа коснулся вопросов социального благополучия и подчеркнул, что борьба с бедностью и сокращение социального неравенства должны оставаться в числе главных приоритетов при создании устойчивого будущего всего мира.