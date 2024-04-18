Президент Литвы призвал лидеров ЕС усилить поддержку Украины и предоставить ей ПВО

Обращаясь к главам государств и правительств стран – членов Европейского союза, президент подчеркнул важность сильной европейской поддержки Украины. Г. Науседа отметил, что для защиты от агрессора украинцам необходимы системы противовоздушной обороны, ракеты, боеприпасы, снаряды.
Президент также подчеркнул, что уже стартовавшие на уровне ЕС инициативы по оказанию военной помощи Украине, касающиеся снарядов и боеприпасов, должны быть реализованы в ближайшее время. По утверждению главы Литвы, цена недостаточной военной поддержки Украины – жизни украинцев, дальнейшее разрушение страны и отдаленная победа Украины.
Президент подчеркнул необходимость продолжения финансовой поддержки Украины. По словам Г. Науседы, поддержку можно было бы оказывать быстрее за счет средств Европейского фонда мира, который был увеличен на пять миллиардов евро.
Президент также призвал как можно скорее установить правила использования прибыли от замороженных российских финансовых активов, иммобилизованных в странах ЕС. Как отметил глава государства, важно продолжать добиваться, чтобы замороженные российские активы использовались и на нужды Украины.
"Мы должны ужесточить санкции против России и Беларуси и найти способ предотвращения обхода санкций. Поскольку Россия продолжает жестокую войну в Украине, я призываю включить в санкционные списки российский сжиженный и природный газ, а также ввести ограничительные меры в отношении российской и белорусской сельскохозяйственной продукции. Наша ответственность и обязанность – обеспечить эффективность реализации санкций", - сказал президент.
Говоря об отношениях ЕС и Турции, глава Литвы подчеркнул важность сотрудничества в сфере борьбы с нелегальной миграцией, обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, а также безопасности региона Черного моря. По словам президента, роль Турции особенно важна, когда речь идет о поддержке Украины, поэтому необходимо сохранять и укреплять стратегический диалог с этим государством.
Как указывается в сообщении, во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке Г. Науседа осудил атаки Ирана на Израиль. Президент призвал лидеров ЕС согласовать санкции против Ирана в ответ на атаку Ирана на Израиль и его военную поддержку российской агрессии в Украине. По словам главы Литвы, необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
"Действия Ирана в Израиле являются совершенно неоправданными и должны иметь последствия, как и поддержка Ираном российской агрессии в Украине. Совместные действия союзников по оказанию помощи Израилю в отражении воздушной атаки являются примером того, как нам следует действовать в Украине. Помощь в сфере противовоздушной обороны жизненно важна для украинцев", - сказал глава государства.
В четверг заседание Европейского совета продолжает свою работу. Лидеры ЕС обсудят вопросы конкурентоспособности и экономики Сообщества.