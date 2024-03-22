Президент Литвы призвал европейских лидеров как можно скорее начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

"Военная помощь Украине сегодня – это самая важная работа, которую мы должны проделать все вместе. Искусственные красные линии, проводимые государствами Запада с 2014 года, никуда не ведут, а только сдерживают нас. Мы должны гораздо эффективнее использовать уже имеющиеся у нас инструменты, такие как Европейский фонд мира, и создавать новые. Литва присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах", - сказал Г. Науседа, обращаясь к главам государств и правительств стран – членов ЕС.