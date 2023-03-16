Президент Литвы приветствует решение Польши о передаче Украине истребителей

"Я приветствую решение президента Польши Анджея Дуды о поставке истребителей в Украину. Это большой прогресс, который значительно усилит борьбу Украины с агрессором", – написал глава литовского государства в четверг на своей странице в Twitter.
"Решительность способна свернуть горы. Истинное лидерство приближает победу Украины и мир в Европе", – подчеркнул он.
В четверг глава Польши объявил о том, что в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя Миг-29.
"В ближайшие дни мы передадим Украине четыре полностью исправных самолета", – заверил журналистов А. Дуда. Глава государства намекнул, что это, возможно, будет первичная поставка — планируется передать стране больше истребителей, однако они все еще в процессе подготовки и обслуживания.
Киев уже какое-то время просит такие самолеты. Польша стала первой страной НАТО, которая выполнила данную просьбу Украины.
Планируют ли другие страны принять подобные решения, президент Польши не уточнил.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минфин представляет налоговую реформу: предлагают еще один тариф подоходного налога всеобщий налог на недвижимость
Министерство финансов Литвы представило проект...
Женщина пришла в ужас от стоимости ремонта в ванной: неужели это реально
В прошлом году цены в Литве росли практически во всех...
Эфир Delfi: как Беларуси готовиться к жизни без России?
Беларуси надо готовиться к отмежеванию от России. В...
Терпение жителей лопнуло: состояние дороги ужасное, а помощи нет (1)
Идет весна, тает лед, а с весной появляются не только ямы...
Инспекция: обязательство владеть литовским во всех сферах предоставления услуг должно быть узаконено
Государственная инспекция по языку в последнее время...