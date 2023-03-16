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Президент Литвы Гитанас Науседа приветствует решение Варшавы в ближайшие дни передать Украине четыре истребителя Миг-29. По словам главы государства, это внесет значительный вклад в превосходство Киева в борьбе с оккупантами и приблизит Украину к победе в войне.
Президент Литвы приветствует решение Польши о передаче Украине истребителей
© Reuters / Scanpix

"Я приветствую решение президента Польши Анджея Дуды о поставке истребителей в Украину. Это большой прогресс, который значительно усилит борьбу Украины с агрессором", – написал глава литовского государства в четверг на своей странице в Twitter.

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"Решительность способна свернуть горы. Истинное лидерство приближает победу Украины и мир в Европе", – подчеркнул он.

В четверг глава Польши объявил о том, что в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя Миг-29.

"В ближайшие дни мы передадим Украине четыре полностью исправных самолета", – заверил журналистов А. Дуда. Глава государства намекнул, что это, возможно, будет первичная поставка — планируется передать стране больше истребителей, однако они все еще в процессе подготовки и обслуживания.

Киев уже какое-то время просит такие самолеты. Польша стала первой страной НАТО, которая выполнила данную просьбу Украины.

Планируют ли другие страны принять подобные решения, президент Польши не уточнил.

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