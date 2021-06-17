Президент Литвы приветствует предупреждение Байдена Путину относительно "вредительской деятельности" в регионе

"Для президента очень важно, что глава США передал В. Путину четкий месседж, что с агрессивным поведением и вредительской деятельностью России против союзников, а также в Украине, Грузии и влиянием в Беларуси мириться не будут, и Россия получит жесткий ответ", - указала в переданном в четверг BNS комментарии Группа президента по вопросам коммуникации.
После состоявшейся в Женеве встречи президенты США и России утверждали, что в ее ходе преобладал "конструктивный" и "позитивный" тон, однако остались разногласия по поводу прав человека и кибернетической безопасности, а также по другим вопросам.
Это был первый визит Дж. Байдена в Европу. Перед встречей с российским президентом он принял участие в саммитах G-7 и НАТО. Во время визита в Брюссель президент США отдельно встретился с главами Балтийских стран.
Представители Г. Науседы указали, что на этой четырехсторонней встрече, отвечая на высказанное странами Балтии беспокойство по поводу результатов предстоящей встречи в Женеве, американский президент заверил, что "союзников по НАТО будут защищать, а 5 статья Вашингтонского договора - священна".
"Он заверил страны Балтии, что никакие соглашения не могут заключаться и не будут заключаться за счет нашей безопасности", - указала Группа по вопросам коммуникации.
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