Президент Литвы приветствует предложение запретить импорт российского зерна: с этим надо бороться

"Могу только сказать, что это определенно проблема, наши фермеры видят эту проблему. На территорию Литвы попадает российское зерно, а также так называемое черное зерно, которое не учитывается и ввозится контрабандой. Конечно, с этим надо бороться, это вполне логично, учитывая роль, которую эта страна играет в дестабилизации геополитической ситуации в Европе", - в Офисе президента в понедельник сказал журналистам Г. Науседа.

"Я бы приветствовал такие предложения, конечно, следует ознакомиться с их конкретным содержанием", - сказал он.

Г. Науседа также сообщил, что разговаривал с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен по поводу требований фермеров и, по словам президента, она заверила, что ЕК будет гибко подходить к реализации зеленой повестки и будет стремиться не нарушать фундаментальные интересы фермеров.