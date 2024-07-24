Президент Литвы присвоил Вайкшнорасу звание генерала

Глава государства подчеркнул, что оборона Литвы и безопасность всего нашего народа зависят, прежде всего, от нашей собственной готовности.

„Рад сообщить, что литовский офицер Р. Вайкшнорас соответствует всем требованиям, предъявляемым к литовскому генералу, а также к командующему армией. За долгие годы службы он доказал свои исключительные способности и профессионализм. Сохранив безупречную репутацию и накопив ценный опыт, сегодня он шагает навстречу важнейшему жизненному испытанию“, – подчеркнул президент в своем выступлении.

Глава государства пожелал генералу Р. Вайкшнорсу, чтобы высшее воинское звание вдохновляло его на еще более масштабные и яркие достижения во имя Литвы.